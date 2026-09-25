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খতরো কে খিলাড়িতে করেছেন ধামাকা, ওরিকে থর গাড়ি উপহারে পাঠালেন এলভিশ যাদব

‘খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫’-এ অংশ নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন ওরি। এবার তাঁর বিশেষ বন্ধু এলভিশ যাদবের কাছ থেকে পেলেন এক দুর্দান্ত উপহার। বন্ধুর রিয়্যালিটি শোয়ের যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে ওরিকে একটি থর উপহার দিলেন এলভিশ। নতুন গাড়ি পেয়ে আপ্লুত ওরি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করলেন সেই মুহূর্তের ঝলক।

Published on: Sep 25, 2026, 22:30:12 IST
By Tulika Samadder
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'খাতরোঁ কে খিলাড়ি ১৫'-য় সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন ওরির (Orry) অংশগ্রহণ ইতিমধ্যেই দর্শকদের নজর কেড়েছে। তবে এবার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের একটি বিশেষ চমক নিয়ে আলোচনায় উঠে এলেন তিনি। ইউটিউবার ও রিয়েলিটি শো তারকা এলভিস যাদবের (Elvish Yadav) সঙ্গে ওরির বন্ধুত্বের সমীকরণ নতুন নয়, তবে সম্প্রতি এলভিস তাঁর বন্ধুকে এমন এক উপহার দিয়েছেন যা দেখে তাজ্জব বনে গেছেন ওরি নিজেই। রিয়েলিটি শো-র এই সাহসিকতাপূর্ণ যাত্রাকে সম্মান জানাতে ওরিকে একটি একদম নতুন 'থার' (Thar) উপহার দিয়েছেন এলভিস।

एल्विश ने ऑरी को गिफ्ट की थार
एल्विश ने ऑरी को गिफ्ट की थार

ওরিকে থর উপহার, কী বললেন এলভিশ?

ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন ওরি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নিজের গাড়ি থেকে নেমে তিনি দেখতে পান, তাঁর জন্য একটি নতুন গাড়ি এসে পৌঁছেছে। গাড়িটি দেখে প্রথমে বেশ অবাক হয়ে যান তিনি। এরপর একটি নোট পড়েন। সেখানে লেখা, ‘ওরি, আমার ভাই, খতরোঁ কে খিলাড়ির জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। তোমার ভাই, এলভিশ।’

ভিডিয়োটি শেয়ার করে অরি লিখেছেন, ‘বাই বাই জি ওয়াগন, হ্যালো থর।’ বন্ধুর এই বিশেষ উপহারে আপ্লুত ওরি। অন্যদিকে, ভিডিয়োতে কমেন্ট করে এলভিশও তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘অভিনন্দন বন্ধু।’

এলভিশ ও ওরির বন্ধুত্বের এই ঝলক দেখে খুশি তাঁদের অনুরাগীরাও। কমেন্ট বক্সে দু’জনের বন্ধুত্বের প্রশংসা করেছেন অনেকে। একজন লিখেছেন, এমন বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। অন্য এক অনুরাগীর মতে, ওরি ও এলভিশের বন্ধুত্ব এখন আরও গভীর হয়েছে।

নিজের জীবন সম্পর্কে কী বলেছিলেন ওরি?

সম্প্রতি নিজের জীবন ও যাত্রা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন অরি। তাঁর কথায়, অনেকেই মনে করেন, তাঁর জীবন অত্যন্ত বিলাসবহুল এবং তিনি সবসময় তারকাদের সঙ্গে সময় কাটান। কিন্তু তাঁর জীবনের এমন একটি দিকও রয়েছে, যা সাধারণত মানুষের চোখে পড়ে না।

ওরি আরও জানিয়েছিলেন, যে বিষয়গুলি তাঁকে ভিতর থেকে ভেঙে দেয়, সেগুলি প্রকাশ্যে দেখানো সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, জীবনে কিছু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে আর কোনও কিছুতেই ভয় লাগে না।

বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন এলভিশ যাদব

অন্য দিকে, এবার বলিউডে পা রাখতে চলেছেন এলভিশ যাদব। রেমো ডি’সুজার পরিচালনায় একটি ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। সেই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন টাইগার শ্রফ। ছবিটি প্রযোজনা করছেন ভিকি জৈন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের প্রথম ছবির খবর ভাগ করে নিয়ে এলভিশ লিখেছিলেন, ‘স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আমার প্রথম ছবি। নতুন শুরু, নতুন যাত্রা এবং এমন একটি মুহূর্ত, যার স্বপ্ন আমি সবসময় দেখেছি। এই ছবিটি নিয়ে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত।’

ছবিটি তাঁর কাছে আরও বিশেষ, কারণ প্রযোজক হিসেবে এটি ভিকি জৈনের প্রথম ছবি। পাশাপাশি, রেমো ডি’সুজার পরিচালনায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলেন এলভিশ। এবার বন্ধুকে গাড়ি উপহার দিয়ে ফের চর্চায় এই জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া তারকা।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/খতরো কে খিলাড়িতে করেছেন ধামাকা, ওরিকে থর গাড়ি উপহারে পাঠালেন এলভিশ যাদব
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