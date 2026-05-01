'জানি না কীভাবে এর সঙ্গে মানিয়ে নেব…', ধর্মেন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে যা বললেন হেমা
অভিনেত্রী তথা রাজনীতিবিদ হেমা মালিনী বৃহস্পতিবার বলেছেন, তিনি এখনও তাঁর স্বামী সুপারস্টার ধর্মেন্দ্রের মৃত্যুশোক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন।
কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় মুম্বইয়ের ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট কর্তৃক আয়োজিত, ভারতীয় সিনেমার চিরস্থায়ী দৃশ্য সংস্কৃতিকে উদযাপনকারী এক প্রদর্শনী ‘লেন্স অ্যান্ড লিগ্যাসি: বলিউড ইন ফোকাস’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হেমা মালিনী উপস্থিত হয়েছিলেন।
প্রদর্শনীর একটি বিশেষ অংশে ধর্মেন্দ্র এবং আশা ভোঁসলেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়া হয়। হেমা দর্শকদের বলেন, ‘ওঁর সঙ্গে থাকতে পারাটা আমার জন্য সত্যিই সৌভাগ্যের ছিল। আমি ওঁকে খুব মিস করি। এখন তিনি নেই। তাই আমি জানি না সারাজীবন কীভাবে এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেব।’
ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অভিনেত্রী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি শুধু ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের কথাই নয়, পর্দার বাইরে তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, সেই কথাও ভাগ করে নেন।
তিনি বলেন, ‘এই প্রদর্শনীর অংশ হতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত অর্থবহ। এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শুধু চলচ্চিত্র শিল্পে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি নয়। এটা তাঁর জীবনযাত্রা, আবেগ, নিষ্ঠা এবং দর্শকদের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসার কথা বলে। তিনি সব সময় বলতেন, ‘চলচ্চিত্র হল হৃদয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম’।’
বলিউডের ‘হি-ম্যান’ ধর্মেন্দ্র, তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন জয় করে কয়েক দশকব্যাপী এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন। শক্তিশালী অ্যাকশন চরিত্র থেকে শুরু করে হালকা মেজাজের কমেডি এবং আবেগঘন নাটক পর্যন্ত, তিনি ছিলেন তাঁর প্রজন্মের অন্যতম প্রশংসিত অভিনেতা।
কিংবদন্তী অভিনেতা ৮ ডিসেম্বর তাঁর ৯০তম জন্মদিনের কয়েকদিন আগেই, ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর জীবনসঙ্গী হিসেবে মালিনী তাঁর ব্যক্তিত্বের আরও অন্তরঙ্গ একটি ঝলক তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘ওঁর জীবনসঙ্গী হিসেবে আমি দেখতে পেতাম তিনি কতটা আবেগপ্রবণ ছিলেন। ওঁর চমৎকার অভিনয় ও আচরণের মাধ্যমে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছেন। তিনি তরুণ প্রজন্ম-সহ বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। একজন অভিনেতা, একজন বন্ধু এবং একজন বাবা হিসেবে তিনি একজন মহান মানুষ ছিলেন।’
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১২ এপ্রিল চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী গায়িকা আশা ভোঁসলে প্রয়াত হন। গায়িকার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা স্মরণ করে হেমা বলেন, কীভাবে আশা ভোঁসলে এবং লতা মঙ্গেশকর দু'জনেই তাঁদের কালজয়ী গানের মাধ্যমে পর্দায় তাঁর উপস্থিতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।
তিনি বললেন, ‘আমরা সোনালী কণ্ঠের এক সুন্দর, মহান গায়িকাকে হারালাম। লতাজি আমার জন্য যত গান গেয়েছেন, তিনিও আমার জন্য ঠিক তত গানই গেয়েছেন।’