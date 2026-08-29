অসুস্থ ইমরান হাশমি, কী হয়েছে অভিনেতার? কেমন আছেন তিনি?

বলিউড অভিনেতা ইমরান হাশমির অসুস্থ হওয়ার কারণে তিনি তাঁর বেঙ্গালুরুর শো স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন। 'আওয়ারন-২' এবং 'টাইগার-৩'-এর মতো সিনেমায় কাজ করা ইমরান হাশমি সম্প্রতি কাজের জন্য রাঁচি ও অন্যান্য স্থানে গিয়েছিলেন। ফিরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, তিনি সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত।
ইমরান তাঁর ভক্তদের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি জানিয়েছেন। ইমরান হাশমি বেঙ্গালুরুর ভক্তদের জানিয়েছেন যে তিনি শনিবার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। ইমরান হাশমি পোস্টে লেখেন, ‘হ্যালো বেঙ্গালুরুর বাসিন্দারা, আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা একদম ভালো নেই এবং দুর্ভাগ্যবশত আমি বেঙ্গালুরুর শোয়ে উপস্থিত হতে পারব না। কিন্তু সিনেমার শেষ হয়নি, শুধু স্থগিত হয়েছে। আমি ১২ সেপ্টেম্বর (শনিবার) আপনাদের সাথে সানবার্ন ইউনিয়নে সাক্ষাৎ করবো। আপনারা নতুন তারিখের জন্য টিকিট ব্যবহার করতে পারবেন। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আমি অপেক্ষা করছি।’
ইমরান হাশমির পরীক্ষার রিপোর্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং সোয়াইন ফ্লুর পরীক্ষার ফল ইতিবাচক এসেছে।
ডাক্তার কী পরামর্শ দিয়েছেন?
ইন্ডিয়া টুডের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, চিকিৎসকরা তাঁকে মৌলিক সতর্কতা মেনে চলা, সময়মত ঔষধ নেওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ইমরানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে, তাঁর তরফ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। তবে এখন তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা জানিয়েছেন।
কাজের দিক থেকে, ইমরান হাশমি বর্তমানে তাঁর সিনেমা ‘আওয়ারন-২’ নিয়ে বেশ আলোচনায় রয়েছেন। ছবির প্রথম অংশটি দর্শকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং এখন দ্বিতীয় অংশটি বক্স অফিসে বেশ ভালো আয় নিয়ে আসছে।