    Emraan Hashmi: ইমরানের এই সিনেমাটি হয়েছিল ফ্লপ, কিন্তু সেই ছবির গান আজও হিট, জানেন কোন সিনেমা?

    Emraan Hashmi: ২০০৪ সালে ইমরান হাশমির একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল। ছবির পরিচালনা করার সময় পরিচালক ক্যানসারে আক্রান্ত হন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়। তবে ছবির সব গান এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে দর্শকদের জন্য এটি একটি নস্টালজিয়া হয়ে উঠেছে।

    Jun 1, 2026, 07:53:33 IST
    By Swati Das Banerjee
    Emraan Hashmi: ২০০৪ সালে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল, যার সাধারণ গল্প দর্শকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই ছবির প্রধান ভূমিকায় ছিলেন ইমরান হাশমি এবং দিয়া মির্জা। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন অনুরাগ বসু এবং প্রযোজক ছিলেন মহেশ ভট্ট। সিনেমাটি বক্স অফিসে ফ্লপ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ২২ বছর পরে, এই সিনেমার গানের আলোচনা থামেনি।

    ইমরানের এই সিনেমাটি হয়েছিল ফ্লপ

    ছবিটি ছিল 'তুমসা নেহি দেখা'। আগে এই ছবির নাম রাখা হয়েছিল 'জরুরত'। কিন্তু মুক্তির কিছুদিন আগে ছবির নাম পরিবর্তন করা হয়। ছবির গানগুলি সেই সময়ে ব্লকবাস্টার ছিল। আজও অনেকের প্লেলিস্টে এই গানগুলি শোনা যায়। ফ্লপ ছবির হিট গান ২০০৪ সালের কথা, টেলিভিশনে 'তুমসা নেহি দেখা' ছবির গানগুলি ছড়িয়ে ছিল। সর্বত্র ইমরান হাশমির উপরে চিত্রায়িত 'ধোঁয়া ধোঁয়া সা রহনে দো' চলছিল। এই গানের কারণে ইমরানের প্রতি সেই সময়ের যুবকদের মধ্যে আলাদা ক্রেজ দেখা যেত। ছবির অন্যান্য গানও তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করছিল।

    ছবির সব গান হিট ছবিতে মোট ৯টি গান দেখানো হয়েছিল। কিন্তু দুটি গানের হ্যাপি এবং স্যাড সংস্করণ ছিল। সেই হিসেবে ৭টি গান মূল ছিল। এই গানগুলি শুনলে আপনারও নস্টালজিয়া হবে। এই সব গান নদীম শ্রাবণের জুটি তৈরি করেছিলেন। সমীর অজান লিখেছিলেন গানের কথা লিখেছিলেন। সিনেমাটি ফ্লপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই গানগুলি চিরকাল বিশেষ হয়ে রইল।

    পরিচালক ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন

    'তুমসা নেহি দেখা' ছবির সব গান আজও কানে মিষ্টি সুরে বাজে। এই গানগুলি উদিত নারায়ণ, শ্রেয়া ঘোষাল, শান, রূপ কুমার রাঠোর, সোনু নিগমের মতো গায়কদের কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল। ছবির পরিচালক অনুরাগ বসু ছিলেন। অনুরাগ বসুকে এই ছবিটি পরিচালনা করার সময় ব্লাড ক্যানসারের খবর পাওয়া গিয়েছিল। এদিকে মুকেশ ভট্ট ছবির কিছু অংশ পরিচালনা করেছিলেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ফ্লপ প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এই সাউন্ডট্র্যাক চিরকাল স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

