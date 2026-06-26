‘খুব মিস করি…’! ডিভোর্সের পর জীবনে প্রেমের অভাব, কী বললেন ধর্মেন্দ্র কন্যা এষা
২০২৪ সালে স্বামী ভরত তাখতানির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর প্রথমবার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলাখুলি কথা বললেন ঈশা দেওল। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, জীবনে ভালোবাসা ও রোম্যান্সের অভাব অনুভব করলেও সম্পর্ক ভাঙার কারণে প্রেমের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এতটুকুও বদলায়নি।
২০২৪ সালে স্বামী ভরত তাখতানির সঙ্গে আলাদা হয়ে গিয়েছেন এষা দেওল। সম্প্রতি 'কার্লি টেলস' পডকাস্টে এসে তিনি ভরত তাখতানির সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। এই সময় অভিনেত্রী জানান, তিনি খুবই রোম্যান্টিক মানুষ এবং এখন জীবনে ভালোবাসা ও রোম্যান্সের অভাব অনুভব করছেন।
এষা বলেন, ‘আমার মনে হয় একজন মানুষের জীবনে ভালোবাসা এবং রোম্যান্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোর মধ্যে একটি। আর এই মুহূর্তে আমি সেটাই সবচেয়ে বেশি মিস করছি। আমি রোম্যান্টিক হতে ভালোবাসি। এমন নয় আমি ভীষণ রোম্যান্টক মানুষ, কিন্তু প্রেমের গান এবং ভালোবাসার গল্প আমার খুব পছন্দ।’
প্রেম বা বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর ভালোবাসা নিয়ে তাঁর ভাবনা বদলেছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে এষা বলেন, ‘না, এগুলোর কোনওটাই বদলায়নি। ব্রেকআপ তো হয়ই। আমারও বয়ফ্রেন্ড ছিল, যাঁদের সঙ্গে আমার ব্রেকআপ হয়েছে। এগুলো জীবনেরই অংশ। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসা নিয়ে আমার ধারণা বদলে যায় না। আমরা সবাই হেমা মালিনিজি এবং ধর্মেন্দ্রজির নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখে বড় হয়েছি।’
ভরত তাখতানির সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে এষা বলেন, ‘এটা খুবই ব্যক্তিগত এবং সংবেদনশীল বিষয়। বিশেষ করে যখন এতে সন্তানরাও জড়িত থাকে। আমি কখনও চাইনি এটা খবরের শিরোনাম হোক। এটা দু'জন মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। আমাদের পেশায় সবকিছুই জনসমক্ষে চলে আসে। আমি, ভরত বা ওঁর পরিবার এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব একটা খোলাখুলি কথা বলি না। কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেখানে আমাদের এটা সামলাতে হয়েছে। জীবনের এই সংবেদনশীল জায়গাগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হয়।’
অন্যের মতামত নিয়ে তিনি কতটা ভাবেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে এষা বলেন, ‘যখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আসে, তখন আমি অন্যের মতামতের পরোয়া করি না। আমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পছন্দ করি। কারণ আগামী দিনে সেটা ঠিক হবে না ভুল হবে, তার জন্য আমি কাউকে দায়ী করতে পারব না। সেটা সিনেমা হোক বা বয়ফ্রেন্ড। ভুল তো হবেই, কিন্তু সেই ভুলই আপনাকে আরও শক্তিশালী করে এবং নিজের ভুল থেকেই মানুষ শিক্ষা নেয়।’
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