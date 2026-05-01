    ‘আমাদের সম্পর্ক শেষ…’, বিয়ের ৫ বছরের মধ্যেই বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন এভলিন

    Evelyn Sharma: এভলিন যদিও সিনেমা থেকে দূরে, তবুও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। তিনি প্রায়শই তার ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেন। শুধু তাই নয়, এভলিনের ভক্তরাও তার নতুন ছবিগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।

    May 1, 2026, 19:07:49 IST
    By Swati Das Banerjee
    Evelyn Sharma: অভিনেত্রী এভলিন শর্মা গত কয়েক বছর ধরে প্রচারের আলো থেকে দূরে রয়েছেন। তাকে কোনও সিনেমা বা শোতে দেখা যায় না। এভলিনের শেষ সিনেমা 'সাহো' মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে। সেই বছরই তিনি ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান ডেন্টাল সার্জন তুশান ভিন্দির সাথে বাগদান সেরেছিলেন। এরপর ২০২১ সালে এভলিন এবং তুশান বিয়ে করেন এবং দুই সন্তানের বাবা-মা হন। কিন্তু এইসবের মাঝে শুনতে পাওয়া গেল একটি দুঃসংবাদ। জানা গিয়েছে এভলিন এবং তুশান আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    বিয়ের ৫ বছরের মধ্যেই বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন এভলিন
    বিয়ের ৫ বছরের মধ্যেই বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন এভলিন

    এলভিন শর্মা এইচটি সিটি-কে বলেছেন যে এটি সত্যি। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের সম্পর্ক শেষ করে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে আমরা আমাদের সন্তানদের একসাথে বড় করার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছি। একই সাথে আমরা আশা করি যে আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সম্মান করা হবে। আমরা আশা রাখি যে এটি যতটা সম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ হবে। আমরা এই নতুন অধ্যায়টিকে আজীবনের বন্ধুত্ব এবং সহ-অভিভাবকত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি করছি।'

    এভলিন শর্মা এবং অস্ট্রেলিয়ার ডেন্টাল সার্জন ও উদ্যোক্তা ডঃ তুশান ভিন্দির ২০১৯ সালে বাগদান হয়েছিল। এই দম্পতি ১৫ মে, ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে একটি ছোট অনুষ্ঠানে বিয়ে করেন। তারা প্রথমবার ২০১৮ সালে একটি ব্লাইন্ড ডেটে দেখা করেছিলেন এবং বিয়ের শপথ নেওয়ার আগে প্রায় দুই বছর ডেট করেছিলেন। এভলিন এবং তুশান সেই বছর পরে বাবা-মা হিসাবে তাদের যাত্রা শুরু করেন। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে - একটি মেয়ে, আভা রানিয়া ভিন্ডি, যিনি নভেম্বর ২০২১ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং একটি ছেলে যিনি জুলাই ২০২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

    এভলিন যদিও সিনেমা থেকে দূরে, তবুও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। তিনি প্রায়শই তার ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করেন। শুধু তাই নয়, এভলিনের ভক্তরাও তার নতুন ছবিগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসা মাত্রই ভাইরাল হয়ে যায়।

    ভলিন শর্মা ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত হিন্দি সিনেমার সক্রিয় অংশ ছিলেন, যার মধ্যে রণবীর কাপুর-দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' (২০১৩), 'ইয়ারিয়াঁ' এবং বরুণ ধাওয়ান-ইলিয়ানা ডি'ক্রুজ অভিনীত 'ম্যায় তেরা হিরো' (উভয়ই ২০১৪) এর মতো সিনেমাগুলি তার ফিল্মোগ্রাফির অংশ।

