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    রবি শ নন, ‘শুধু তোমারই জন্য’তে শুভ্রজিতের জায়গা নিচ্ছেন জলসার এই নায়ক!

    OG রাহুল শুভ্রজিৎ-কে আর দেখা যাবে না শুধু তোমারই জন্য়তে। হতাশ ভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন রাহির সঙ্গে রোম্যান্স করতে দেখা যাবে কাকে? অবশেষ সব প্রশ্নের মিলল। 

    Jun 16, 2026, 23:13:13 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    পায়ে গুরুতর চোট আর প্লাস্টারের যন্ত্রণা নিয়ে স্টার জলসার (Star Jalsha) অত্যন্ত জনপ্রিয় মেগা ধারাবাহিক ‘শুধু তোমারই জন্য’ থেকে বিদায় নিয়েছেন গল্পের মূল নায়ক ‘রাহুল’ ওরফে শুভ্রজিৎ সাহা। মঙ্গলবার সকালে সেই খবর নিজেই জানিয়েছেন শুভ্রজিৎ। প্রধান নায়কের আচমকা এই প্রস্থান মেগার দর্শকদের মন বেশ কিছুটা ভেঙে দিয়েছে। তবে টেলিপাড়ার নিয়ম মেনে গল্প তো আর আটকে থাকতে পারে না! তাই ‘রাহুল’ চরিত্রের জুতোয় পা গলাতে কে আসছেন, তা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল।

    রবি শ নন, ‘শুধু তোমারই জন্য’তে শুভ্রজিতের জায়গা নিচ্ছেন জলসার এই নায়ক!
    রবি শ নন, ‘শুধু তোমারই জন্য’তে শুভ্রজিতের জায়গা নিচ্ছেন জলসার এই নায়ক!

    টেলিপাড়ার গুঞ্জন এবং একাংশের দাবি উড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত নাম সামনে এল। ‘শুধু তোমারই জন্য’ মেগায় নতুন রাহুল হিসাবে শুভ্রজিতের জায়গায় দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা সায়ন বসু (Sayan Basu)-কে। শুভ্রজিতের ঘনিষ্ঠ এক সূত্র এই জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছে।

    রবি শ নন, চমক দিলেন সায়ন বসু

    শুভ্রজিৎ সাহা মেগা ছাড়ার পর থেকেই স্টুডিও পাড়ায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেতা রবি শ (Ravi Shaw)-এর নাম নিয়ে জোর গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছিল। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে রবির এন্ট্রিই প্রায় পাকা। তবে সব জল্পনায় জল ঢেলে প্রোডাকশন হাউজ বেছে নিল সায়ন বসুকে। ‘রানি ভবানী’ ধারাবাহিকের পর এই মেগার হাত ধরেই ফের স্টার জলসার পর্দায় এক দুর্দান্ত কামব্যাক হতে চলেছে সায়নের। অভিনেতার সুঠাম চেহারা এবং সাবলীল অভিনয় রাহুল চরিত্রটিকে এক নতুন মাত্রা দেবে বলেই আশাবাদী নির্মাতারা।

    পর্দার ‘রামকান্ত’ এবার রাহুল
    পর্দার ‘রামকান্ত’ এবার রাহুল

    রাহুল-রাহির রসায়ন: শুভ্রজিৎ-দীপান্বিতাকে কি টেক্কা দিতে পারবেন সায়ন?

    শুভ্রজিৎ যখন ধারাবাহিকে অভিনয় করতেন, তখন রাহি অর্থাৎ অভিনেত্রী দীপান্বিতা রক্ষিত (Dipanwita Rakshit)-এর সঙ্গে তাঁর অন-স্ক্রিন রসায়ন বা কেমিস্ট্রি দর্শকরা দারুণ পছন্দ করেছিলেন। রাহুল-রাহির এই মিষ্টি জুটিই ছিল এই মেগার অন্যতম বড় ইউএসপি।

    এখন আসল লাখ টাকার প্রশ্ন হলো— নতুন রাহুল হিসাবে সায়ন বসু এসে দীপান্বিতার সঙ্গে সেই একই জাদু বা ম্যাজিক পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তো? শুভ্রজিৎ-দীপান্বিতা জুটির জনপ্রিয়তার যে চড়া গ্রাফ ছিল, সায়ন-দীপান্বিতা জুটি কি তাকে টেক্কা দিতে পারবে? এর উত্তর অবশ্য দেবে আগামী দিনের টিআরপি (TRP) তালিকা এবং দর্শকদের ভালোবাসা।

    নতুন রাহুলের এন্ট্রি কবে থেকে?

    ভেতরের খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই নতুন রাহুল অর্থাৎ সায়ন বসুকে নিয়ে প্রমোশনাল শ্যুট বা এপিসোডের শুটিংয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই স্টার জলসার পর্দায় হুইলচেয়ারের ট্র্যাক বা কোনও নাটকীয় মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন রূপের রাহুলের রাজকীয় এন্ট্রি দেখানো হবে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/রবি শ নন, ‘শুধু তোমারই জন্য’তে শুভ্রজিতের জায়গা নিচ্ছেন জলসার এই নায়ক!
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