    Exclusive-Sourav Palodhi: অ্যান্টি তৃণমূল ভোট পড়েছে, তাতে খুশি! তবে বিজেপিকে নিয়ে কোনো আশা নেই: সৌরভ পালোধি

    সোমবার ৪ মে সব হিসেব-নিকেষ পালটে দিয়েছে নির্বাচনের ফল। ম্যাজিক ফিগার টপকে গিয়েছে বিজেপি, এদিকে ডবল ডিজিটে আটকে তৃণমূল! বঙ্গের হাওয়া বদল নিয়ে কী বলছেন পরিচালক, বাম-সমর্থক সৌরভ পালোধি?

    May 4, 2026, 14:48:21 IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৬ বিধানসভা ভোটে শাসক দলের বিরোধী হাওয়া ছিল প্রথম থেকেই। তবে সোমবার ৪ মে সব হিসেব-নিকেষ পালটে দিয়েছে নির্বাচনের ফল। ম্যাজিক ফিগার টপকে গিয়েছে বিজেপি, এদিকে ডবল ডিজিটে আটকে তৃণমূল! গেরুয়া আবিরে ইতিমধ্যেই রেঙে গিয়েছে উত্তরে দার্জিলিং থেকে শুরু করে দক্ষিণে সুন্দরবন। এরই মাঝে বামফ্রন্ট ও আইএসএফ জোট এগিয়ে ২টি আসনে। বঙ্গের হাওয়া বদল নিয়ে কী বলছেন পরিচালক, বাম-সমর্থক সৌরভ পালোধি?

    সৌরভ পালোধি।
    বামেদের ফলে কি আশাহত? প্রচারে এত মানুষ, তাও কেন লালেদের হয়ে ভোট দিলেন না আমজনতা? হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার তরফে যোগাযোগ করা হলে সৌরভ পালোধি জানালেন, ‘সিপিএম একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই তো। আর এটা আজকের দিনটা শেষ হলে বোঝা যাবে। সকলে বলে ব্রিগেডে তোমাদের এত লোক হয়, ভোট হয় না কেন! এটার সাথে আমি বরাবরই দ্বিমত পোষণ করি। ব্রিগেডে কত লোক হয়? ৫ লাখ লোক হয়, ৮ লাখ লোক হয়। কিন্তু ভোটে খুব খারাপ পার্সেন্টেজে থাকলেও তো আমরা ৫০ লাখ-৫৫ লাখ ভোট পাই। এটা আসলে মিডিয়ার তৈরি ন্যারেটিভ-- যত লোক হয়, তত ভোট হয় না! একটা জমায়েতে একসঙ্গে দেখলে মনে হয়, এত লোক, তাও হেরে গেল!’

    ‘মানুষ এই যে তৃণমূল অ্য়ান্টি তৃণমূল ভোট দিয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। আমি এতে খুশিও। বামেদের পক্ষে ভোট কম আসছে এখনো, সেটা দিন শেষে খানিক বাড়বে বলেই আমি আশাবাদী। আর আগেরবারের অবস্থানের থেকে এবারে বামেরা ভালো ফল করছে। করবেও। লেফট এবং আইএসএফ একসঙ্গে। সেটা আমার কাছে একটা বড় ইমপ্যাক্ট। মিডিয়া তো একটা বাইনারি তৈরি করেছিল, টিমসি না বিজেপি। ভোটের গণনার শো-তেও লেখা, পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন। এই পোলারাইজেশনের মাঝেখানে বামেরা আগের থেকে ভালো ফল করছে, এটা অনেক বেশি ইমপ্যাক্টফুল। এটা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। প্রমাণ যে, এই পোলারাইজেশনের বাইরেও ভোটটা গিয়েছে।’, বললেন সৌরভ।

    সঙ্গে স্পষ্ট করলেন যে বিজেপি-র চোখে চোখ রেখে লড়ার জন্য প্রস্তুত বামবাহিনী। যেভাবে এতদিন তৃণমূলের করা সব ‘অন্যায়ের’ প্রতিবাদ করেছেন সিপিএম, এবারেও সেটাই করে যাবে। দাঁড়াবে খেটে খাওয়া মানুষের পাশে।

    সৌরভের কথায়, ‘আমার বিজেপিকে নিয়ে কোনো আশা নেই, বিজেপি আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় একটা দল। আলাদা করে কোনো আশাই রাখছি না। ভালো কিছু হবে না, বরং আরও খারাপই হবে। আমি শুধু চাই যে, হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদটা যেন না হয়। খুবই ভয় পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে। সেটা অক্ষুন্ন যাতে থাকে, সম্প্রীতিটা যাতে থাকে সেটা নিয়ে বামেরা যেমন আন্দোলনে থাকে, তেমনই থাকবে। বুঝতেই পারছ, যে হারে তৃণমূল এখন চলছে, সেটাই যদি থাকে, তৃণমূল খুবই তলার দিকে শেষ করবে আগের তুলনায়। ২০০ প্লাস থেকে ডবল ডিজিটে শেষ করবে, গোটা তৃণমূলটাই বিজেপির হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এর আগে লড়ার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে বামেরা ছিল, বিজেপির বিরুদ্ধেও বামেরাই থাকবে। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য বামেরা যেভাবে চিরকাল থেকেছে, সেরকমই থাকবে।’

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

