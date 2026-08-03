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    Chandni Saha: ফোনে আপত্তিকর নগ্ন ছবি ও হুমকির মেসেজ! হেনস্থার শিকার জোয়ার ভাঁটা খ্যাত চাঁদনি

    'জোয়ার ভাঁটা' খ্যাত অভিনেত্রী চাঁদনী সাহা সাইবার হেনস্থার শিকার! বিচার চেয়ে অগ্নিমিত্রা পাল ও রুদ্রনীল ঘোষের দ্বারস্থ অভিনেত্রী। কী ঘটেছে?

    Published on: Aug 3, 2026, 10:00:44 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    সাইবার হেনস্থা ও যৌন হয়রানির শিকার হলেন টেলি জগতের পরিচিত মুখ তথা 'জোয়ার ভাঁটা' ধারাবাহিক খ্যাত অভিনেত্রী চাঁদনি সাহা। এক যাত্রা সমন্বয়কের বিরুদ্ধে ফোনে আপত্তিকর নগ্ন ছবি ও হুমকির মেসেজ পাঠানোর গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ ও বিচারের দাবি জানিয়ে বিজেপি নেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এবং অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষের কাছে চিঠি লিখে সাহায্য চেয়েছেন অভিনেত্রী।

    ফোনে আপত্তিকর নগ্ন ছবি ও হুমকি মেসেজ! হেনস্থার শিকার 'জোয়ার ভাঁটা' চাঁদনি সাহা
    ফোনে আপত্তিকর নগ্ন ছবি ও হুমকি মেসেজ! হেনস্থার শিকার 'জোয়ার ভাঁটা' চাঁদনি সাহা

    ঠিক কী ঘটেছে?

    সোশাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ ও যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে চাঁদনি সাহা জানান 'ঋক চক্রবর্তী' নামের এক ব্যক্তি, যিনি যাত্রা পালার জন্য শিল্পীদের সমন্বয় (coordination) করেন, একটি নতুন যাত্রা প্রজেক্টের জন্য কয়েক মাস ধরে চাঁদনির সাথে যোগাযোগ করছিলেন। তবে কাজের ব্যস্ততার কারণে চাঁদনি সেই কাজটিতে না করে দেন।

    এতদিন কথা বলার সময় অভিযুক্ত অত্যন্ত মার্জিত আচরণ করতেন এবং চাঁদনিকে 'দিদি' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই রবিবার, চাঁদনির হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অত্যন্ত অশালীন ও নগ্ন ছবি পাঠান এবং সাথে কিছু হুমকিমূলক ভয়েস নোটও পাঠান।

    মেসেজ পাঠানোর পরপরই অভিযুক্ত ঋক অভিনেত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে ব্লক করে দেন। চ্যাটে 'Disappearing Messages' অপশন চালু ছিল, যা চাঁদনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেন যাতে প্রমাণের সমস্ত তথ্য সুরক্ষিত থাকে।

    চাঁদনী সাহার মূল আবেদন

    অগ্নিমিত্রা পাল ও রুদ্রনীল ঘোষ, দুই বিজেপি বিধায়কের কাছে চিঠি লিখে নিজের নিরাপত্তা ও বিচারের জন্য নিম্নলিখিত আবেদনগুলি জানিয়েছেন অভিনেত্রী:

    ১. কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি: এই ঘটনাটিকে হালকাভাবে না দেখে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

    ২. অপরাধীকে চিহ্নিত করা: অভিযুক্ত রিক চক্রবর্তীর দুটি ফোন নম্বর প্রকাশ করে এই ধরণের অশালীন ও অসভ্য আচরণকে সমাজে প্রকাশ্যে আনা, যাতে অপরাধী ছাড় না পায়।

    ৩. নারীদের সুরক্ষার বার্তা: কোনো নারীকেই যেন কাজের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিগত জীবনে এই ধরণের হেনস্থা ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে না হয়। ভবিষ্যতেও যেন অন্য কোনো শিল্পী বা নারীর সাথে এমন আচরণ করার সাহস কেউ না পায়, তা নিশ্চিত করা।

    ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় ও টেলিপাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিনোদন জগতের সহকর্মী এবং অনুরাগী মহল এই ঘটনায় সোচ্চার হয়ে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। চাঁদনিকে অনেকেই দ্রুত এফআইআর রুজু করার আবেদন জানিয়েছেন। কোনওভাবেই বিষয়টি হালকাভাবে না দেখার অনুরোধও করেছেন অনেকে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Chandni Saha: ফোনে আপত্তিকর নগ্ন ছবি ও হুমকির মেসেজ! হেনস্থার শিকার জোয়ার ভাঁটা খ্যাত চাঁদনি
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