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মুশতাক খানের প্রার্থনা সভায় রাজপাল যাদবকে অপমান করে বের করে দেওয়া হয়? ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যিটা জানুন

প্রয়াত অভিনেতা মুশতাক খানের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদব। সেখান থেকে অপমান করে বার করে দেওয়া হয়েছে অভিনেতাকে, এমন এক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে নেটমাধ্যমে। আসল ঘটনা কী?

Published on: Oct 2, 2026, 15:00:30 IST
By Priyanka Mukherjee
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ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছেন বর্ষীয়ান বলিউড অভিনেতা মুশতাক খান। সম্প্রতি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হলো তাঁর স্মরণসভা ও প্রার্থনা সভা। পূনম ধিলোঁ, রাহুল রায়, বিন্দু দারা সিং, মুকেশ ঋষির মতো বিনোদন জগতের বহু তারকা উপস্থিত ছিলেন সহকর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তবে এই স্মরণসভার মাঝেই নেটদুনিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে চলে আসেন জনপ্রিয় কৌতুকশিল্পী ও অভিনেতা রাজপাল যাদব। অভিযোগ ওঠে, প্রার্থনাসভায় রাজপালকে ‘অপমান’ করা হয়েছে এবং অনুষ্ঠানস্থল থেকে নাকি ‘বের করে দেওয়া’ হয়েছে!

মুশতাক খানের প্রার্থনা সভা থেকে বের করে দেওয়া হয় রাজপালকে? জানুন সত্যিটা
মুশতাক খানের প্রার্থনা সভা থেকে বের করে দেওয়া হয় রাজপালকে? জানুন সত্যিটা

ভাইরাল ভিডিও ও বিতর্ক:

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ছোট ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, রাজপাল যাদব যখন বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন এক মহিলাকে তীব্র গলায় চিৎকার করে বলতে শোনা যাচ্ছে, “আপনাকে এবার বাইরে পাঠানো হবে। আমরা আপনাকে বুঝিয়েছিলাম, তাও কেন এমন করছেন? এটা কি সেলফি তোলার জায়গা?” এই কথা শুনেই রাজপালকে তাঁর টিমের সঙ্গে স্থান ত্যাগ করতে দেখা যায়। এই আধখানা ভিডিও দেখেই নেটিজেনদের একাংশ দাবি করতে থাকেন, রাজপাল যাদবকে স্মরণসভা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসল সত্য ও সম্পূর্ণ ভিডিও:

তবে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ আরেকটি ভিডিও সামনে আসতেই ভুল ভেঙেছে সবার। আসলে সেই অপমান বা ক্ষোভের লক্ষ্য রাজপাল যাদব ছিলেন না! ভাইরাল ভিডিওটির আগের দৃশ্যে দেখা যায়, প্রার্থনাসভার গম্ভীর পরিবেশের তোয়াক্কা না করে এক অনুরাগী বা ব্যক্তি জোর করে রাজপাল যাদবের সঙ্গে সেলফি তোলার চেষ্টা করছিলেন।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সেখানে উপস্থিত ওই মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং রাজপালের সঙ্গে ছবি তুলতে যাওয়া সেই ব্যক্তিটিকে ধমক দিয়ে বের করে দেওয়ার হুমকি দেন। মহিলাই আসলে সেই অনুরাগীকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন, কেন তিনি এই শোকের মুহূর্তে সেলফি তোলার আবদার করছেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে সেই ব্যক্তি ফোন পকেটে পুরে সটান সটে যান, আর রাজপালও সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়া শেষ করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।

প্রয়াত সহকর্মীর প্রতি রাজপালের শ্রদ্ধা:

ভুল বোঝাবুঝির এই বিতর্কের আড়ালে চাপা পড়েনি প্রয়াত সহকর্মীর প্রতি রাজপালের শ্রদ্ধা ও আবেগ। মুশতাক খানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রাজপাল বলেন, 'মুশতাক ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করি। তিনি ভীষণই পবিত্র মনের মানুষ ছিলেন, খুব ভালো একজন মানুষ এবং অত্যন্ত গুণী একজন অভিনেতা ছিলেন। আমরা সবাই ওঁকে মিস করব।'

সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্ধেক ভিডিও দেখে বিভ্রান্তি ছড়ানোর যে প্রবণতা রয়েছে, রাজপাল যাদবের এই ঘটনাই যেন তার আরও এক বড় প্রমাণ হয়ে রইল।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/মুশতাক খানের প্রার্থনা সভায় রাজপাল যাদবকে অপমান করে বের করে দেওয়া হয়? ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যিটা জানুন
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