    Hiran Chatterjee age: ৪০ বছরের হিরণের মেয়ের বয়স ১৯? ২য় বিয়ে করতেই BJP বিধায়কের বয়স চর্চা, সত্যিটা কী?

    Hiran Chatterjee age: ১৯ বছরের মেয়ে রয়েছে  হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের, এমনটা হজম করতে পারছেন না অনেকেই। অনিন্দিতা জানিয়েছেন, ২০০০ সালে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। এরপর অনেকের মনেই প্রশ্ন, ১৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন হিরণ? আসল সত্যিটা জানুন। 

    Published on: Jan 21, 2026 12:36 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বারাণসীর ঘাটে মডেল ঋতিকা গিরির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছেন খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই বিয়ের ছবি সামনে আসতেই নেটপাড়ায় শুরু হয়েছে ‘গণিত ক্লাস’। চর্চার কেন্দ্রবিন্দু একটাই— হিরণের আসল বয়স কত? কারণ, ইন্টারনেটে তাঁর বয়স নিয়ে যে ধোঁয়াশা রয়েছে, তা কার্যত যেকোনো থ্রিলার ছবির চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়।

    গুগল বনাম বাস্তবতা: আপনি যদি গুগলে ‘Hiran Chatterjee Age’ লিখে সার্চ করেন, তবে উইকিপিডিয়া বা বুক-মাই-শো-র মতো সাইটগুলো আপনাকে জানাবে হিরণের জন্ম ১৯৮৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর। সেই হিসেবে তাঁর বর্তমান বয়স হওয়া উচিত মাত্র ৪০ বছর। কিন্তু এখানেই রয়েছে বড়সড় টুইস্ট! অভিনেতার প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা জানিয়েছেন, তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ২০০০ সালে। তাঁদের মেয়ের বয়স ১৯ বছর। দুজনের বিয়ের বয়স ২৫ বছর। তা নিয়েই যত্ত গণ্ডোগোল।

    হলফনামার তথ্য কী বলছে? ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্র থেকে যখন হিরণ প্রার্থী হয়েছিলেন, তখন নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় তিনি নিজের বয়স উল্লেখ করেছিলেন ৪৭ বছর। আজ ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দাঁড়িয়ে সেই হিসেব অনুযায়ী হিরণের বর্তমান বয়স এখন ৪৯ বছর। অর্থাৎ, ইন্টারনেটে থাকা ১৯৮৫ সালের তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। হিরণ মোটেই ১৫ বছর বয়সে বিয়ে করেননি। এবং তাঁর ১৯ বছরের মেয়ে থাকতে পারে না, এমনটাও ভাবার কিছু নেই। ২২-২৩ বছরের আশেপাশেই অনিন্দিতাকে বিয়ে করেছিলেন হিরণ। অভিনয়ের দুনিয়ার পা দেওয়ার আগেই বিবাহিত ছিলেন টলিউের মাচো মাস্তানা।য়

    ঋতিকার সঙ্গে বয়সের ফারাক কত? হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের দাবি অনুযায়ী, হিরণ ও তাঁর একমাত্র মেয়ে নিয়াসার বয়স এখন ১৯ বছর। আর নতুন বউ ঋতিকা নাকি নিয়াসার চেয়ে মাত্র ২ বছরের বড়। অর্থাৎ ঋতিকার বয়স বর্তমানে মাত্র ২১ বছর। অর্থাৎ হিরণ এবং ঋতিকার বয়সের ফারাক ২৮ বছরের কাছাকাছি। সম্পর্কে ঋতিকা হিরণের মেয়ের বয়সী বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না।

    বেআইনি বিয়ের অভিযোগ: হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, ‘আমাদের ডিভোর্স প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি, এমনকি বিচ্ছেদের কোনো আইনি কাগজপত্রও নেই।’ ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর হিরণ ও অনিন্দিতার বিয়ে হয়েছিল। আইন অনুযায়ী, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে আইনত দণ্ডনীয়। ফলে বয়সের ফারাক ছাড়িয়ে এখন আইনি জটিলতাই হিরণের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

    ডিজিটাল দুনিয়ায় তারকাদের বয়স নিয়ে লুকোচুরি নতুন কিছু নয়। কিন্তু ভোটের হলফনামা যেখানে সত্যের দলিল, সেখানে হিরণের ৪৯ বছর বয়সের দাবিটিকেই অকাট্য বলে ধরা হচ্ছে। হিরণ-ঋতিকার এই ‘অসম’ রসায়ন নিয়ে চর্চা আপাতত থামার লক্ষণ নেই।

