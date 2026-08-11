Dadagiri-Dev: দেবের পোট্রেট এঁকে দাদাগিরিতে হাজির অনুরাগী! পালটা কী উপহার নিয়ে ফিরলেন বাড়ি?

Dadagiri-Dev: দেবের পোট্রেট এঁকে দাদাগিরিতে হাজির অনুরাগী! পালটা কী উপহার নিয়ে ফিরলেন বাড়ি?
আপাতত জোর কদমে চলছে দাদাগিরি-র কাজ। আর ‘নতুন দাদা’ হিসেবে ইতিমধ্যেই ছাপ ফেলে গিয়েছেন দেব। সঙ্গে পছন্দের তারকাকে কাছে পেয়ে খুশি অভিনেতার অনুরাগীরাও।
সদ্যই ভক্তদের সামনে নতুন অবতারে ফিরেছেন বাংলার সুপারস্টার অভিনেতা দেব। আপাতত তাঁকে দেখা যাচ্ছে দাদাগিরি-র সঞ্চালক হিসেবে। আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের জুতোয় পা গলালেও, মাত্র ১ মাসেই নিজের ছাপ ফেলেছেন শো-তে। সঙ্গে অভিনেতার ভক্তদেরও পোয়াবারো। নিজেদের ভালোবাসার ডালি সাজিয়ে পৌঁছে যেতে পারছেন দেবের সামনে।
জি বাংলার রিয়েলিটি শো থেকে সামনে এল সেরকই একটা মুহূর্ত। দেবের ফ্যানপেজ থেকে এই মিষ্টি মুহূর্তটি ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে দেবের এক ভক্ত তাঁর স্কেচ নিয়ে হাজির হয়েছেন দাদাগিরি শো-তে। জানেন কি পালটা কি উপহার দিলেন অভনেতা নিজের ভক্তকে?
দাদাগিরির মঞ্চে দেবকে সামনে থেকে দেখা, তাঁর সঙ্গে ছবি তোলা, কথা বলার সুযোগ পাওয়া, একটাবার ছুঁতে পারা-ই তো যে কোনো ভক্তের কাছে মহামূল্য। তবে খালি হাতে ফেরাননি দেব। বরং সেই স্কেচটিতে একটি অটোগ্রাফও দিয়েছেন। সেই দেবভক্তের কথায়, ‘দাদাগিরির মঞ্চে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত, আর দেব-দার অটোগ্রাফ পেয়ে তো আমার আনন্দ আরও বেড়ে গিয়েছে’।
ভক্তরা এভাবেই ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখেন পছন্দের অভিনেতাকে। দেবকে দেখতে এক নিমেষে হাজির হয়ে যান হাজার-হাজার মানুষ। যা তাঁর সিনেমার প্রচারে, এমনকী ভোট প্রচারেও দেখা গিয়েছে। রোদ-জল উপেক্ষা করে অপেক্ষমান সকলে। শুধু একবার সামনাসামনি নিজের চোখে দেখবেন বলে। আর দেবও আপন করে নেন সকলকে। জড়িয়ে ধরেন, কথা বলেন, ছবি তোলেন। ফেরান না খালি হাতে।
কাজের সূত্রে, আপাতত দেবের ‘বাইক অ্য়াম্বুলেন্স দাদা’ মুক্তির অপেক্ষায় অনুরাগীরা। যা আগামী ৪ অগস্ট মুক্তির কথা ছিল প্রথমে। পরে অভিনেতা নিজেই তা পিছিয়ে দেন। খুব সম্ভবত ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ কিছু এখনো বাকি রয়ে গিয়েছে।
তবে অনুরাগীরা যে ছবির জন্য অধীরে অপেক্ষা করে রয়েছেন তা হল ‘দেশু সাত’। যা আসছে পুজোতে। আপাতত জোর কদমে চলছে ছবির শ্যুট। অর্থাৎ দাদাগিরি আর পুজোর ছবি, দুটোর কাজই চলছে একত্রে।
দাদাগিরি ছাড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বছর দুই আগে। শোনা গিয়েছিল যে পারিশ্রমিক নিয়ে মতানৈক্যের কারণে জি বাংলা ছাড়েন মহারাজ। এরপর একাধিক নাম এসেছিল দাদাগিরি-র সঞ্চালক হিসেবে। তবে এই মুহূর্তে টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ‘দাদাগিরি’ দেবের থেকে ভালো আর কে-ই বা করতে পারতেন! দেব নিজেও জানিয়েছেন, জি বাংলার থেকে অফার আসার পর প্রথমে বেশ চিন্তায় ছিলেন। তারপর নিয়েই ফেললেন বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো হোস্ট করার চ্যালেঞ্জ।
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