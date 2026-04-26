নেদারল্যান্ডসের রাস্তায় বাজছে তাঁরই গান! ভক্তকে চমকে এরপর কী করলেন সোনু নিগম?
সাম্প্রতিক একটি ভিডিয়োতে, সোনু রটার্ডামে তাঁর কনসার্টে যাওয়ার পথে এই ঘটনাটি ঘটে। ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মডিয়াতে।
গায়ক সোনু নিগম আবারও প্রমাণ করলেন বিশ্বজুড়ে তাঁর জনপ্রিয়তা ঠিক কতখানি। নেদারল্যান্ডসের রটারডাম-এ তাঁর কনসার্টে যাওয়ার পথে ঘটে যাওয়া একটি ছোট্ট মুহূর্ত এখন ভাইরাল—আর সেটাই ভক্তদের মন জিতে নিয়েছে।
গাড়িতে বসে কনসার্টে যাওয়ার সময় তিনি দেখেন সামনে থাকা আরেকটি গাড়িতে জোরে বাজছে তাঁরই গান ‘ইয়ে ইশক ইশক’। মজার বিষয় হল, ওই ভক্তরা জানতেই পারেননি যে তাদের ঠিক পিছনেই রয়েছেন সেই গানের গায়ক নিজে! মুহূর্তটা উপভোগ করে সোনু নিজের গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যান। তারপর জানালা নামিয়ে ভক্তদের দিকে তাকিয়ে হাসি আর হাত নেড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণই ভিডিয়োটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।
গানটি মূলত শাশ্বত সচদেব-এর সুরে তৈরি এবং ১৯৬০ সালের বরসাত কি রাত ছবির একটি ক্লাসিক গান থেকে নতুনভাবে উপস্থাপিত।
সোনু নিগম ভারতীয় সংগীত জগতের এক উজ্জ্বল নাম। ১৯৭৩ সালে ফরিদাবাদ-এ জন্ম নেওয়া এই শিল্পী ছোটবেলা থেকেই গান গাওয়ার প্রতি গভীর আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ৪ বছর বয়সেই মঞ্চে প্রথম গান করেন।
১৯৯০-এর দশকে বলিউডে প্রবেশের পর ‘কাল হো না হো’, ‘সুরজ হুয়া মদ্ধম’, ‘অভি মুঝে মে কহি’ প্রভৃতি গান তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দেয়। তাঁর কণ্ঠে ‘মেলোডি’ গান বরাবরই শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। হিন্দির পাশাপাশি তিনি বাংলা, কন্নড়, তামিল-সহ বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন। ‘লাইভ পারফরম্যান্সে তাঁর শক্তিশালী উপস্থিতি’ তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। আজও তিনি তাঁর সংগীতের মাধ্যমে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে বিশেষ স্থান ধরে রেখেছেন।
