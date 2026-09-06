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Farah Khan: সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে খোলেন YouTube চ্যানেল, আমেরিকায় পড়তে গেল ফারহার ৩ ছেলেমেয়ে

অপূর্ব সুন্দরী ফারহার দুই মেয়ে। কম যায় না ছেলেও, অম্বানি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে। আমেরিকার কলেজে ভর্তি হয়েছেন তিনজনেই। ‘জি লে আপনি জিন্দেগি…’,ডিডিএলজে-র সংলাপ ধার করে তিন সন্তানকে বিদায় জানালেন ফারহা।

Published on: Sep 6, 2026, 17:30:07 IST
By Priyanka Mukherjee
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বলিউডের খ্যাতনামা কোরিওগ্রাফার ও পরিচালক ফারাহ খান এবং শিরীষ কুন্দরের তিন সন্তান— জার, ডিভা ও আনিয়া এখন প্রাপ্তবয়স্ক। মুম্বইয়ের সবচেয়ে ব্যায়বহুল ‘ধিরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ (DAIS) থেকে ক্লাস ১২-এর পড়াশোনা শেষ করে এবার উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মুম্বাইয়ের বাড়ি ছেড়ে আমেরিকার তিন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি দিল এই তিন তারকা সন্তান। সন্তানদের নতুন জীবনের সূচনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন পোস্ট শেয়ার করেছেন ফারাহ। ব্যাকগ্রাউন্ডে ‘কভি আলবিদা না কেহনা’ ছবির শিরোনাম গানটি জুড়ে দিয়ে এক মন খারাপ করা মিষ্টি বিদায়ের মুহূর্ত তুলে ধরেছেন তিনি।

সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে খোলেন YouTube চ্যানেল, আমেরিকায় পড়তে গেল ফারহার ৩ ছেলেমেয়ে
সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে খোলেন YouTube চ্যানেল, আমেরিকায় পড়তে গেল ফারহার ৩ ছেলেমেয়ে

আমেরিকার ৩ নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা:

ফারাহ-শিরীষের তিন সন্তান তিনটি আলাদা শহরে নিজের নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষায় যোগ দিয়েছে।

ডিবা কুন্দর: ব্যাবসন কলেজে 'এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ফাইন্যান্স' নিয়ে পড়াশোনা করছে সে।

আনিয়া কুন্দর: নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে (NYU) পড়ছে 'ইকোনমিক্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স'।

জার কুন্দর: এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেছে নিয়েছে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন বিজনেস'।

ফারহার আবেগঘন বার্তা ও তারকাদের ভালোবাসা:

ইনস্টাগ্রামে সন্তানদের সঙ্গে কাটানো সুন্দর মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে ফারাহ লেখেন, ‘যদি একটা সন্তানকে কলেজে পাঠানো কঠিন মনে হয়, তবে ভাবুন তো তিনটি সন্তানের ক্ষেত্রে সেটা কেমন হতে পারে! ৩টি শহর, ৩টি ক্যাম্পাস আর ৩বার অলবিদা... আমার হৃদয়ের তিনটি টুকরো! যাও, জীবনটাকে উপভোগ করো... তবে মনে রেখো সব রাস্তা ঘুরে আবার মা-বাবার কাছেই ফিরে আসে।’ সঙ্গে শিরীশ কুন্দরের ছবি তোলার অ্যালার্জি নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়েননি তিনি।

ফারহার এই পোস্টে পরিচালক করণ জোহর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লিখেছেন, ‘সেরা মা’। অভিনেত্রী রিয়া কাপুর, শিল্পা শিরোদকার ও অনিল কাপুরের পরিবার থেকে অনেকেই এই পোস্ট ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এবং ফারাহকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ইউটিউব ক্যারিয়ার ও অতিরিক্ত খরচের খোলামেলা স্বীকারোক্তি:

গত বছর কাজল ও টুইঙ্কেল খান্নার টক শো 'টু মাচ'-এ এসে ফারাহ নিজের ইউটিউব চ্যানেল শুরু করার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে সন্তানদের এই কলেজের খরচের কথা মজা করেই স্বীকার করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, ‘যখন আমার কোনও সিনেমা পরিচালনা করার কাজ ছিল না, তখন ভাবলাম ইউটিউবটা চেষ্টা করি। তাছাড়া পরের বছরই আমার তিন সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, আর বিদেশে পড়াশোনা মারাত্মক ব্যয়বহুল!’

সন্তানদের ডানা মেলে উড়ে যেতে দেওয়ার এই অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন গর্বের, তেমনি এক মিষ্টি-মধুর বেদনারও— যা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই বলি-পরিচালকের কথায়।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Farah Khan: সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে খোলেন YouTube চ্যানেল, আমেরিকায় পড়তে গেল ফারহার ৩ ছেলেমেয়ে
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