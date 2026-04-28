    ‘কিছু লুকোতেই পছন্দ করি না…’! জি লে জারা-র কাস্টিং বদলাচ্ছে? মুখ খুললেন ফারহান

    বেশ কিছুদিন ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছে যে জি লে জারা ছবির কাস্টিংয়ে পরিবর্তন আসবে। এটা কি সত্যিই হতে চলেছে? সম্প্রতি ফারহান আখতার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    Apr 28, 2026, 18:01:54 IST
    By Tulika Samadder
    ঘোষণার পর থেকেই ‘জি লে জারা’ ছবিটি আলোচনায় রয়েছে। তবে, তারকাদের ডেট না পাওয়ায় ছবিটির কাজ এখনও শুরু হয়নি। যদিও, এই নিয়ে মাঝে মাঝে খবর সামনে আসে। বেশ কিছুদিন ধরেই গুজব শোনা যাচ্ছে যে ছবিটির কাস্টিংয়ে পরিবর্তন আসবে। এটা কি সত্যিই হতে চলেছে? সম্প্রতি ফারহান আখতার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    জি লে জারা-র কাস্টিং বদলাচ্ছে?
    জি লে জারা-র কাস্টিং বদলাচ্ছে?

    ‘সবকিছু পুরোপুরি প্রস্তুত হলেই আপডেট দেবেন’

    'জি লে জারা' ছবির মুক্তি বিলম্বিত হওয়া এবং কাস্টিং-এ সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে চলমান জল্পনা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ফারহান আখতার। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই ছবিটি ২০২১ সালে ঘোষণা করা হয়েছিল। এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ক্যাটরিনা কাইফ এবং আলিয়া ভাট। সম্প্রতি 'দ্য হলিউড রিপোর্টার ইন্ডিয়া'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফারহান আখতার বলেছেন যে, সবকিছু পুরোপুরি প্রস্তুত হলেই তিনি ছবিটি সম্পর্কিত কোনো আপডেট দেবেন। তবে, ছবিটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে জল্পনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

    'জি লে জারা'-র কলাকুশলী কি বদলাবে?

    এই গুজব নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন ফারহান আখতার। আসলে শোনা যায় যে, তারকাদের ডেট না পাওয়ায় ছবিটির কাজ এখনও শুরু হয়নি। এমনকী মাঝে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও ফারহান আখতারের মধ্যে মতবিরোধের খবরও ছিল।

    ফারহান আখতারের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে মনে হচ্ছে যে, ছবিটির অবস্থা এখনও অনিশ্চিত, যদিও আগের খবরে বলা হয়েছিল যে শুটিংয়ের সময়সূচী সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছে। 'জি লে জারা' ভিন্ন কাস্ট নিয়ে ফিরতে পারে কি না জানতে চাইলে, ফারহান এই ধরনের কোনো খবর নিশ্চিত করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, ‘অনেক কিছু নিয়েই নানা গুজব চলছে। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে, যখন আমি কোনো ছবি বানাই, তখন আমি কোনো কিছু গোপন রাখতে পছন্দ করি না। যখনই আমার মনে হয় যে ছবিটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, আমি তা প্রকাশ করে দিই এবং সবার সঙ্গে শেয়ার করি। আমি ভবিষ্যতেও তাই করতে থাকব।’

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    News/Entertainment/‘কিছু লুকোতেই পছন্দ করি না…’! জি লে জারা-র কাস্টিং বদলাচ্ছে? মুখ খুললেন ফারহান
