    Bhoot Bangla Review: সামনে এল 'ভূত বাংলা'র প্রথম রিভিউ! আদৌ কি দেখার যোগ্য হল অক্ষয়ের হরর কমেডি মুভি?

    Bhoot Bangla first review: অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' ছবির ক্তির ২ দিন আগে এসেছে প্রথম রিভিউ। ছবিটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে, যদিও এর পেইড প্রিভিউ ১৬ তারিখ রাখা হয়েছে। 

    Apr 16, 2026, 11:21:18 IST
    By Tulika Samadder
    ভূত বাংলো ১৭ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে। তবে মুক্তির একদিন আগেই, অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল ছবির পেইড প্রিভিউ রাখা হয়েছে—মানে টিকিট কেটে দর্শকরা একদিন আগেই ছবিটি দেখতে পারবেন। এরই মধ্যে ছবির প্রথম রিভিউ সামনে এসেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, সেই প্রথম রিভিউতে ভূত বাংলো সম্পর্কে কী বলা হয়েছে।

    কেমন হল ভূত বাংলা সিনেমা?

    প্রথম রিভিউতে কী বলা হল?

    ট্রেড অ্যানালিস্ট রমেশ বালা তাঁর রিভিউতে লিখেছেন, ‘এই গল্পটি বধুসুর এবং এমন একটি গ্রামের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা দীর্ঘদিন ধরে বধুসুরের আতঙ্কে ভুগছে। এই হরর গল্পের পেছনে একটি ইন্টারেস্টিং ব্যাকস্টোরি রয়েছে, যা ধীরে ধীরে সামনে আসে এবং এরপর গল্পটি আরও গভীর ও আবেগঘন হয়ে ওঠে। এর বিশেষত্ব হল, এখানে ভূত এবং চরিত্রদের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।’

    অক্ষয় কুমারকে নিয়ে কী বলা হয়েছে?

    অক্ষয় কুমার-এর অভিনয় সম্পর্কে রমেশ লিখেছেন, ‘অক্ষয় কুমার তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স দিয়েছেন। তাঁর শার্প কমিক টাইমিং থেকে ইন্টেন্স মুহূর্তে যে সুইচ দেখা যায়, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর পাঞ্চলাইনগুলো একদম নিখুঁতভাবে বসেছে এবং তিনি পুরো ছবিটিকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এগিয়েছেন।’

    অন্যান্য অভিনেতাদের নিয়ে মন্তব্য

    রমেশ আরও লিখেছেন, ‘পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদব-এর দারুণ সাপোর্ট পেয়েছেন অক্ষয় কুমার। ফার্স্ট হাফে তাঁদের কমিক কেমিস্ট্রি দর্শকদের ভালোই বিনোদন দেবে।’

    ছবির সিকোয়েন্স নিয়ে কী বলা হয়েছে

    ইন্টারভ্যালের পর থেকে এমন কিছু দৃশ্য আসে, যা দর্শকদের রীতিমতো শিহরিত করবে এবং শেষ পর্যন্ত বেঁধে রাখবে। পরিচালক প্রিয়দর্শন হরর, কমেডি এবং সাসপেন্সের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। ছবির বাকি টিমও ভালো কাজ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

    রেটিং কত?

    শেষে রমেশ লিখেছেন, ‘যদি আপনার ভুল ভুলাইয়া পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে এই ছবিটি আপনার সেই স্মৃতি আবার ফিরিয়ে আনবে।’ সামগ্রিকভাবে তিনি ছবিটিকে একটি নিখুঁতভাবে তৈরি এন্টারটেইনিং ফিল্ম বলেছেন, যেখানে হাসি, রহস্য এবং গা ছমছমে অভিজ্ঞতার মিশেল রয়েছে। ভূত বাংলো-কে ৪ স্টার রেটিং দিয়েছেন।

    প্রযোজক একতা কাপুরের প্রতিক্রিয়া

    এই পোস্টে একতা কাপুর-ও মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘এত সুন্দর কথার জন্য ধন্যবাদ স্যার। আশা করি দর্শকরাও এটিকে ততটাই উপভোগ করবেন, যতটা আমরা এটি তৈরি করার সময় করেছি।’

    স্থগিতের পর অবশেষে মুক্তি

    ভূত বাংলা ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ওয়ামিকা গব্বি, টাবু, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদব। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন এবং প্রযোজনা করেছেন একতা কাপুর। প্রথমে এই ছবিটি ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে ১৯ মার্চ মুক্তিপ্রাপ্ত ধুরন্ধর ২ বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পাওয়ায় ছবিটির মুক্তির তারিখ পিছিয়ে ১৭ এপ্রিল করা হয়েছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

