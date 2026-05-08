Bollywood: পারিশ্রমিক ছাড়াই করেছিলেন আইটেম গানে পারফর্ম, চেনেন এই তারকাকে?

Bollywood: আইটেম সং যে কোনও সিনেমার প্রাণ। অনেক সময় সিনেমার চেয়ে তার আইটেম নম্বরেরই বেশি আলোচনা হয়। আইটেম সং-এর নাম মনে এলেই শুধু অভিনেত্রীর মুখই ভেসে ওঠে, যিনি তার অঙ্গভঙ্গি দিয়ে পুরো গানটিতে প্রাণ সঞ্চার করেন। কিন্তু বলিউডের এক সুপারস্টার পর্দায় আইটেম সং করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি মূলধারার প্রথম অভিনেতা যিনি আইটেম সং করেছেন। মজার ব্যাপার, এই আইটেম সং-এর জন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই নেচেছিলেন।
তিনি আর কেউ নন, বরং বলিউডের কিং শাহরুখ খান। ছোট পর্দা থেকেই নিজের অভিনয় জীবন শুরু করা শাহরুখ খান আজ বলিউডের অন্যতম সফল অভিনেতা। ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিওয়ানা' সিনেমা দিয়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন। এরপর শাহরুখ অনেক ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শাহরুখ অনেক পুরস্কারও নিজের নামে করেছেন।
খুব কম লোকই জানেন যে শাহরুখ মূলধারার অভিনেতাদের মধ্যে আইটেম সং করা প্রথম অভিনেতা। তিনি এই আইটেম সংটি ২০০৫ সালে করেছিলেন। শাহরুখ ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'কাল' সিনেমায় ‘কাল ধামাল’ গানে আইটেম সং করেছিলেন। এই সিনেমায় অজয় দেবগন, বিবেক ওবেরয়, জন আব্রাহাম, ইশা দেওল এবং লারা দত্তের মতো তারকারা অভিনয় করেছিলেন।
শাহরুখ খান বর্তমানে তাঁর আসন্ন সিনেমা 'কিং' নিয়ে খবরে রয়েছেন। এই সিনেমায় শাহরুখ ছাড়াও দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত-এর মতো তারকারাও অভিনয় করবেন। ২০২৪ সালে Netflix-এ মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য আর্চিস' সিনেমার পর, এটি সুহানা খানের প্রথম থিয়েট্রিকাল সিনেমা হবে। এই সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং প্রযোজনা করেছে Red Chillies Entertainment এবং Marflix Pictures। 'কিং' সিনেমাটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬-এ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
