আপনিও কি রহস্যপ্রেমী? খুন, নিখোঁজ, ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে ভরপুর, OTT-তে থাকা এই ৫ থ্রিলার আপনার ঘুম কেড়ে নেবে

আপনিও কি রহস্যপ্রেমী? খুন, নিখোঁজ, ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে ভরপুর, OTT-তে থাকা এই ৫ থ্রিলার আপনার ঘুম কেড়ে নেবে
রহস্য, খুন আর একের পর এক অপ্রত্যাশিত মোড়! জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এমন পাঁচটি সাসপেন্স থ্রিলার রয়েছে, যেগুলি দেখতে বসলে শেষ পর্যন্ত চোখ সরানো কঠিন। মনস্তাত্ত্বিক রহস্য থেকে রোমহর্ষক খুনের তদন্ত, প্রতিটি ছবিতেই রয়েছে চমক। জেনে নিন কোন কোন OTT-তে দেখতে পাবেন।
সিনেমার পর্দায় দুর্দান্ত গল্প তুলে ধরতে পরিচালকেরা অনেক সময় বেছে নেন জনপ্রিয় উপন্যাস। সাহিত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিশেষ করে রহস্য ও সাসপেন্স ঘরানার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত একাধিক ছবি দর্শকদের মন জয় করেছে। কোনও ছবিতে নিখোঁজ স্ত্রীর রহস্য, কোথাও আবার ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত। এমনই পাঁচটি থ্রিলারের খোঁজ রইল, যেগুলি OTT-তে দেখতে পারেন।
গন গার্ল (Gone Girl)
বিয়ের পঞ্চম বিবাহবার্ষিকীতেই আচমকা উধাও হয়ে যান এক মহিলা। স্ত্রীর রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর সন্দেহের তির ঘুরে যায় স্বামীর দিকে। কিন্তু সত্যিই কি তিনি অপরাধী? নাকি গোটা ঘটনার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনও সত্যি? একের পর এক চমক অপেক্ষা করছে এই ছবিতে। লেখিকা গিলিয়ান ফ্লিনের একই নামের বেস্টসেলার উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। IMDb-তে ছবির রেটিং ৮.১। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে ছবিটি খুঁজে দেখতে পারেন।
দ্য পেল ব্লু আই (The Pale Blue Eye)
সময়টা ১৮৩০ সাল। একটি সামরিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ঘটে যায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সেই রহস্যের কিনারা করতে ডাক পড়ে এক অভিজ্ঞ গোয়েন্দার। তদন্তে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে এক তরুণ ক্যাডেট, যিনি পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো হয়ে ওঠেন। কিন্তু খুনের তদন্ত যত এগোয়, ততই সামনে আসে অন্ধকার সব রহস্য। লুই বেয়ার্ডের ঐতিহাসিক রহস্য উপন্যাস থেকে তৈরি এই ছবিটি দেখা যাবে নেটফ্লিক্সে।
লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ড (Leave the World Behind)
ছুটি কাটাতে শহরের কোলাহল ছেড়ে একটি বিলাসবহুল বাড়িতে পৌঁছয় এক পরিবার। প্রথমে সবকিছু স্বাভাবিক থাকলেও আচমকাই বদলে যেতে শুরু করে পরিস্থিতি। যোগাযোগব্যবস্থায় বিপর্যয়, রহস্যময় ঘটনা এবং অজানা বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। কী ঘটছে বাইরের পৃথিবীতে? আদৌ কি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবেন তাঁরা? রুমান আলমের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি এই সারভাইভাল থ্রিলারের IMDb রেটিং ৬.৪। ছবিটি রয়েছে নেটফ্লিক্সে।
মনিকা, ও মাই ডার্লিং (Monica, O My Darling)
প্রেম, ব্ল্যাকমেল এবং খুনের ষড়যন্ত্র— সব মিলিয়ে রহস্যের এক অদ্ভুত জগৎ। এক রোবোটিক্স বিশেষজ্ঞ নিজের কর্মস্থলের এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সেই সম্পর্কই ক্রমশ তাঁর জীবনে বিপদ ডেকে আনে। ব্ল্যাকমেলের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন আরও বড় ষড়যন্ত্রে। রাজকুমার রাও, রাধিকা আপ্তে ও সিকন্দর খের অভিনীত এই ডার্ক কমেডি ক্রাইম থ্রিলারটি জাপানি সাহিত্যিক কেইগো হিগাশিনোর উপন্যাস 'বুরাতুসু নো শিনজো' থেকে অনুপ্রাণিত। IMDb-তে রেটিং ৭.৪। ছবিটি দেখতে পাবেন নেটফ্লিক্সে।
গডস ক্রুকড লাইনস (God's Crooked Lines)
রহস্যভেদ করতে মানসিক হাসপাতালে রোগী সেজে প্রবেশ করেন এক মহিলা গোয়েন্দা। তাঁর লক্ষ্য হাসপাতালের এক রোগীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর সত্য উদ্ঘাটন করা। কিন্তু তদন্ত শুরু হতেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের বক্তব্য এবং ওই মহিলার নিজের মানসিক অবস্থা নিয়ে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। কে সত্যি বলছেন, আর কে মিথ্যে? শেষ পর্যন্ত দর্শকদেরও ধন্দে ফেলে দেয় এই স্প্যানিশ সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার। তোরকুয়াতো লুকা দে তেনার উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি নেটফ্লিক্সে দেখতে পারেন।
এই পাঁচটি ছবির প্রতিটিতেই রহস্যের ধরন আলাদা। তাই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, অপরাধের তদন্ত কিংবা অপ্রত্যাশিত গল্পের মোড় যাঁদের পছন্দ, তাঁদের ওয়াচলিস্টে জায়গা পেতে পারে ছবিগুলি।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More