Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    Dhamal 4 vs Welcome To The Jungle BO: বক্স অফিসে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের খেল খতম! ধামাল ৪ টপকে গেল ১০০ কোটির গণ্ডি

    অজয়ের 'ধামাল ৪' ১০ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। 'ধামাল ৪' দর্শক এবং সমালোচকদের কাছ থেকে দুর্দান্ত পর্যালোচনা পেয়েছে। ছবিতে অনেকে কমেডি ও অ্যাকশন খুব পছন্দ করেন, আবার অনেকে এতে একই পুরোনো মেজাজ দেখতে পাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে, 'ধামাল ৪' মুক্তির পরে ৮ দিন হয়ে গিয়েছে।

    Updated on: Jul 18, 2026, 10:27:23 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Dhamal 4 Box Office Collection Day 8: পরিচালক ইন্দ্র কুমার পরিচালিত মাল্টিস্টারার ‘ধামাল ৪’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগন, রীতেশ দেশমুখ, আরশাদ ওয়ারসি ও জাভেদ জাফরি। ১০ জুলাই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে অজয়ের 'ধামাল ৪'। ছবিটি দর্শক এবং সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র পর্যালোচনা পেয়েছে। ছবিতে অনেকে কমেডি ও অ্যাকশন খুব পছন্দ করেন, আবার অনেকে এতে একই পুরোনো মেজাজ দেখতে পাচ্ছেন, যা ধামাল সিরিজের অন্যতম ইউএসপি। অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' এবং আলিয়া ভাট ও শর্বরী ওয়াঘের স্পাই থ্রিলার ছবি 'আলফা'র সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে 'ধামাল ৪'। তা সত্ত্বেও বক্স অফিসে আলোড়ন তুলতে সক্ষম।

    ধামাল ৪ ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস কালেকশন।
    ধামাল ৪ ভার্সেস ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল বক্স অফিস কালেকশন।

    এমন পরিস্থিতিতে, 'ধামাল ৪' মুক্তির পরে ৮ দিন হয়ে গেছে। ছবিটি উদ্বোধনী দিনে ১৪.০০ কোটি টাকা নিয়ে তার অ্যাকাউন্ট খোলে। একই সঙ্গে এর শুক্রবারের সংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। Sacnilk.com অনুসারে, ছবিটি অষ্টম দিনে ৫.৩৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ভারতে এখনও পর্যন্ত 'ধামাল ৪' এর সংগ্রহ ১০১.৩৫ কোটি টাকা (নেট কালেকশন) হয়েছে।

    এদিকে, অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল'-এর বক্স অফিস দৌড় একপ্রকার শেষ বলা চলে। ছবিটি মুক্তির পরে 22 দিন পূর্ণ হয়েছে। সংগ্রহের কথা বললে, এটি উদ্বোধনী দিনে ১৫.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। এটিও বক্স অফিসে হইহই করে চলেছিল। শুক্রবার এটি আয় করে ০.২০ কোটি টাকা। আপাতত ছবির মোট বক্স অফিস কালেকশন ১৩২.০৫ কোটি টাকা। বিশ্বব্যপী আয়ের কথা দেখলে আয় হয়েছে ১৯০.২৪ কোটি টাকা।

    দিনব্যাপী 'ধামাল ৪' সংগ্রহটি দেখুন

    প্রথম দিন১৪.০০ কোটি টাকা
    দ্বিতীয় দিন২২.৫০ কোটি টাকা
    তৃতীয় দিন২৮.৫০ কোটি টাকা
    চতুর্থ দিন৮.৭৫ কোটি টাকা
    পঞ্চম দিন৯.৫০ কোটি টাকা
    ষষ্ঠ দিন৬.৭৫ কোটি টাকা
    সপ্তম দিন৬.০০ কোটি টাকা
    অষ্টম দিন৫.৩৫ কোটি টাকা
    মোট সংগ্রহ১০১.৩৫ কোটি টাকা

    ধামাল 4 এর তারকা কাস্টের কথা বললে, ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইন্দ্র কুমার। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ারসি, রীতেশ দেশমুখ, জাভেদ জাফরি, রবি কিষাণ, সঞ্জয় মিশ্র, সঞ্জিদা শেখ, এষা গুপ্তা, অঞ্জলি আনন্দ প্রমুখ। ধামাল ৪ একটি অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডি ফিল্ম। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি অজয় দেবগন এই ছবির অন্যতম প্রযোজক। অজয় দেবগন ছাড়াও ছবির প্রযোজকদের মধ্যে রয়েছেন ইন্দ্র কুমার, আনন্দ পণ্ডিত, অশোক ঠাকেরিয়া, কৃষাণ কুমার, ভূষণ কুমার এবং কুমার মঙ্গত পাঠক।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Dhamal 4 Vs Welcome To The Jungle BO: বক্স অফিসে ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গলের খেল খতম! ধামাল ৪ টপকে গেল ১০০ কোটির গণ্ডি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes