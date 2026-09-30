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দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন-এ অজয়ের পারিশ্রমিক কত? টাবু থেকে শ্রিয়া, কে কত টাকা পাচ্ছেন?

‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ ছবি ‘দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে। অজয় দেবগন, টাব্বু, শ্রিয়া শরণ থেকে শুরু করে জয়দীপ অহলাওয়াত—ছবিতে রয়েছেন একঝাঁক তারকা। কিন্তু এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য কে কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন? অজয় ও টাব্বুর পারিশ্রমিকের ফারাকই বা কত?

Published on: Sep 30, 2026, 18:00:46 IST
By Tulika Samadder
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আজয় দেবগনের ছবি 'দৃশ্যম ৩' আসছে। এটি দৃশ্যম ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ পর্ব, তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন'। এই ছবিতে অজয়ের সঙ্গে রয়েছেন তাবু, শ্রিয়া সরন, জয়দীপ আহলাওয়াত, ইশিতা দত্ত, প্রকাশ রাজ, মৃণাল যাদব এবং রজত কাপুর। সিরিজের আগের দুটো পর্ব হিট। তাই আশা করা হচ্ছে, এবারও বক্স অফিসে ঝড় তুলবে। চলুন দেখে নেওয়া যাক ছবির জন্য কোন তারকা কত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন।

দৃশ্যম ৩-এর তারকাদের পারিশ্রমিক।
দৃশ্যম ৩-এর তারকাদের পারিশ্রমিক।

অজয় ও টাবুর পারিশ্রমিকের ফারাক কত?

ছবিতে বিজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে অভিনয় করছেন অজয় দেবগন। নিউজ এক্স-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অজয় পাচ্ছেন ১৮-২২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ছবিতে মীরা দেশমুখের ভূমিকায় রয়েছেন টাবু। অজয়ের তুলনায় তাঁর পারিশ্রমিক অনেকটাই কম। এই ছবির জন্য টাবু পাচ্ছেন ২.৫ থেকে ৩.৫ কোটি টাকা।

অন্য দিকে, নন্দিনী সালগাঁওকরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রিয়া শরণ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ছবিতে কাজ করার জন্য তিনি পেয়েছেন ১ কোটি টাকা। তবে অভিনেতাদের পারিশ্রমিক নিয়ে নির্মাতাদের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

ইশিতা ও রজত কত টাকা পাচ্ছেন?

ছবিতে বিজয়ের মেয়ে অঞ্জুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইশিতা দত্ত। ‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির শেষ পর্বে অভিনয়ের জন্য তিনি পেয়েছেন ৫০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, টাবুর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন রজত কাপুর। এই ছবিতে তাঁর পারিশ্রমিক ৪০-৭০ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। তবে জয়দীপ অহলাওয়াত, প্রকাশ রাজ এবং মৃণাল যাদবের পারিশ্রমিক সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

ছবির শেষ পর্বে জয়দীপ ও প্রকাশ রাজের এন্ট্রি

জানিয়ে রাখা ভালো, এই শেষ পর্বে জয়দীপ এবং প্রকাশ রাজের নতুন এন্ট্রি হয়েছে। এর আগের দুটি পর্বে জয়দীপ বা প্রকাশ রাজ কেউই ছিলেন না। ছবিতে জয়দীপ এখন এই কেসটি সমাধানের দায়িত্ব পেয়েছেন, তাই দর্শকরা জয়দীপ ও অজয়ের মধ্যে এক জোরদার লড়াই দেখতে পারবেন।

অবশেষে গল্পে ইতি টানা হবে

'দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন' পরিচালনা করেছেন অভিষেক পাঠক। ছবিটি আগামী ২ অক্টোবর ২০২৬-এ মুক্তি পাবে। এই পর্বে অবশেষে কেসটি সমাধান হবে এবং জানা যাবে পুলিশ কি শেষ পর্যন্ত বিজয়কে গ্রেপ্তার করতে পারবে নাকি আবারও বিজয়ের কাছে আবারও হার মানবে।

উল্লেখ্য, এর আগে ছবির পরিচালক অভিষেক পাঠক জানিয়েছিলেন যে, তিনি প্রথমে ছবিটির নাম 'দৃশ্যম ৩' রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভাবেন যে 'পার্ট ৩' বললে দর্শকরা আশা করবেন আরও একটি পার্ট আসবে। কিন্তু এবার এই গল্পের ইতি টানতে হবে, তাই নাম রাখা হয়েছে 'দৃশ্যম দ্য কনক্লুশন'।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/দৃশ্যম: দ্য কনক্লুশন-এ অজয়ের পারিশ্রমিক কত? টাবু থেকে শ্রিয়া, কে কত টাকা পাচ্ছেন?
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