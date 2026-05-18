Payel Roy: ভোলে বাবায় রাহুলের মায়ের চরিত্রে দর্শক দেখেছে তাঁকে, রেড হট বিকিনিতে তাক লাগালেন পায়েল

Payel Roy: ভোলে বাবায় রাহুলের মায়ের চরিত্রে দর্শক দেখেছে তাঁকে, রেড হট বিকিনিতে তাক লাগালেন পায়েল
Payel Roy: পর্দায় যাঁকে সাধারণত আটপৌরে ঘরোয়া সাজে বা বয়স্ক চরিত্রে দেখতেই অভ্যস্ত বাঙালি দর্শক, সেই তিনিই এবার ক্যামেরার সামনে এমন এক ‘বোল্ড’ অবতারে অবতীর্ণ হলেন, যা দেখে চোখ কপালে উঠেছে অনুরাগীদের!
অনস্ক্রিন ইমেজকে এক ঝটকায় ভেঙে চুরমার করে কীভাবে লাইমলাইটে আসতে হয়, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন টলিপাড়ার অভিনেত্রী পায়েল রায়। ‘ভোলে বাবা পার করেগা ২’ প্রজেক্টে প্রয়াত অভিনেতা রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মায়ের চরিত্রে অভিনয় করে যিনি দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন— সেই পায়েল এবার ধরা দিলেন একেবারে ‘বিকিনি বেব’ লুকে! সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন বোল্ড ফোটোশ্যুট এই মুহূর্তে টলিপাড়ার সবচেয়ে বড় টক অফ দ্য টাউন।
ছায়া আর লালিমার যুগলবন্দি:
আলোকচিত্রী সাগ্নিক মজুমদারের ক্যামেরায় লেন্সবন্দি হয়েছেন পায়েল। যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের গাঢ় মেরুন দেওয়ালের সাথে মিলিয়ে ইটের মতো লাল রঙের টু-পিস বিকিনি সেটে ধরা দিয়েছেন তিনি। গ্ল্যামার আরও বাড়িয়ে তুলতে বিকিনির ওপর আলতো করে চাপিয়েছেন একটি গাঢ় জলপাই-সবুজ (Olive Green) রঙের ওভারকোট বা জ্যাকেট।
চোখ দুটি নিচের দিকে নামানো, মুখে এক চিলতে মিষ্টি হাসি আর অবিন্যস্ত চুলের খোঁপায় তাঁর এই লুক যেন শুধু একটি সাজ নয়, বরং এক আলাদা আত্মবিশ্বাসের মেজাজ। ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়েছে— ‘Confidence wrapped in shadows and crimson, Not just a look — it’s a whole mood’।
চমকে গেছেন অনুরাগীরা:
পর্দার চেনা চরিত্রের খোলস ছেড়ে পায়েলের এই আচমকা গ্ল্যামারাস ও সেক্সি রূপ দেখে নেটিজেনদের একাংশ তো রীতিমতো তাজ্জব! কমেন্ট বক্সে বয়ে গিয়েছে লাইক আর আগুনের ইমোজির বন্যা। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘পর্দায় এত সাধারণ চেহারার আড়ালে যে এমন গ্ল্যামার কুইন লুকিয়ে আছেন, তা ভাবাই যায়নি।’
অভিনেত্রীদের অভিনয় দক্ষতার পাশাপাশি নিজের ফিটনেস ও স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাটা এখন নতুন ট্রেন্ড। পায়েল রায়ও তাঁর এই ফোটোশ্যুটের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন, চরিত্রের প্রয়োজনে তিনি যেমন শাড়ি-সিঁদুরে পারফেক্ট, তেমনই বোল্ড লুকেও স্ক্রিন কাঁপাতে তিনি একাই একশো!
প্রয়াত রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেয়ে বয়সে ছোট পায়েল। ‘তুমি আসবে বলে’ ধারাবাহিকে প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দুজনে । পরবর্তীতে ছবির পর্দাতেও রোম্যান্টিক দৃশ্যে পাওয়া গেছে দুজনকে। কিন্তু চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে ভোলে বাবায় রাহুলদা'র মা হতে রাজি হয়েছিলেন পায়েল। সাবলীলভাবে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন পায়েল।
