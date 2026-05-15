Shovan-Sohini: ‘দুজনে ঘর বেঁধে আছি…’, শোভনের আগেও গায়কের প্রেমে পড়েন সোহিনী, করছেন লিভ ইনও!

Shovan-Sohini: ‘দুজনে ঘর বেঁধে আছি…’, শোভনের আগেও গায়কের প্রেমে পড়েন সোহিনী, করছেন লিভ ইনও!
Shovan-Sohini: সোহিনী তাঁর জীবনের ‘অপরিবর্তনশীল সরকার’ বিয়ের আগেই জানিয়েছিলেন শোভন। দাম্পত্য়ের দু-বছর, বউয়ের হাত ধরে কী বার্তা গায়কের?
পাঞ্জাবিতে শোভন আর পাশে তাঁত শাড়িতে উজ্জ্বল সোহিনী— ফ্রেমবন্দি এক টুকরো রূপকথা। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোভন গঙ্গোপাধ্য়ায়ের সাম্প্রতিক পোস্টটি যেন একরাশ প্রশান্তি বয়ে এনেছে অনুরাগীদের মনে। গায়ক-সঙ্গীত পরিচালক যখন সোহিনীকে আগলে রেখে লিখছেন, ‘আমরা দুজনে ঘর বেঁধে আছি, দুজনের হাত ধরে।’ তখন নেটিজেনদের একাংশ খুঁজে পাচ্ছেন এক নতুন সমীকরণ। তবে এই ‘ঘর বাঁধা’র গল্পের পেছনে কি অতীতের ছায়াও উঁকি দিচ্ছে?
শোভন-সোহিনীর অতীত:
ভালোবেসে পরস্পরের হাত ধরেছিলেন শোভন-সোহিনী। তবে দুজনেরই একটা অতীত অধ্যায় রয়েছে। শোভনের পোস্টের কমেন্ট বক্সে উপচে পড়ছে অজস্র মন্তব্য। সেখানে অনেকেই মনে করিয়েছেন ইমনের কথা। একজন লেখেন, ‘দাদা আপনাকে তো অন্য কারুর সঙ্গেই ঘর বাঁধতে বলা হয়েছিল’। ইমন-স্বস্তিকার সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রেম করেছেন শোভন। অবশেষে সোহিনীতে থিতু হন।
ওদিকে সোহিনী সরকারের সঙ্গে রণজয় বিষ্ণুর সম্পর্ক কারুর অজানা নয়। একটা সময় অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর সঙ্গে সোহিনীর সম্পর্ক নিয়েও কম কাটাছেঁড়া হয়নি। তবে জানেন নি শোভনের সঙ্গে ঘর বাঁধার আগে সোহিনী সম্পর্কে ছিলেন এক গায়কের সঙ্গে। জানা যায়, সেই গায়কের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কেও ছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু সময়ের নিয়মে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং সোহিনীর জীবনে বসন্ত আসে শোভনের হাত ধরে।
এক পুরনো সাক্ষাৎকারে সোহিনী অকপটে বলেন যে তিনি এক পঞ্জাবি গায়কের সঙ্গে লিভ-ইন সম্পর্কে ছিলেন। সোহিনী জানিয়েছিলেন, 'ওই গায়কের সঙ্গে লিভ টুগেদার করেছি। সেটাও কিছুটা বিয়ের মতোই ছিল। বড়লোকের পঞ্জাবি এক ছেলের সঙ্গে, গানটান গাইত।'
সব বিতর্ককে তুড়ি মেরে উড়ানো:
অতীত লম্পর্ক ভুলে এখন চুটিয়ে সংসার করছেন সোহিনী এবং শোভন। ছবিতে দম্পতির চোখের ভাষা স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, তাঁদের এই ‘ঘর’ স্রেফ ইঁট-পাথরের নয়, বরং বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে।
অতীত যাই হোক না কেন, বর্তমানের ক্যানভাসে শোভন-সোহিনী এখন কেবল একে অপরের। তাঁদের এই নিটোল প্রেমের গল্পে আপাতত ‘ঘর বাঁধার’ সুরটাই সবচেয়ে জোরালো।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।