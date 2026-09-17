ধীরের জন্মদিনে গোটা পরিবার, শুধু নেই কাকি সৃজা! ‘এমন ছোটখাটো মুহূর্ত…’, পরিবার নিয়ে লিখলেন গৌরব

ধীরের জন্মদিনে গোটা পরিবার, শুধু নেই কাকি সৃজা! ‘এমন ছোটখাটো মুহূর্ত…’, পরিবার নিয়ে লিখলেন গৌরব
ছেলে ধীরের জন্মদিনের ছবি শেয়ার করে নিলেন অভিনেতা গৌরব। গোটা পরিবারকে পাশে নিয়ে খুদের তিন বছরের জন্মদিন পালন হল। ছেলের জন্য নিজের হাতে কেক বানিয়েছিলেন ঋদ্ধিমা।
বুধবার ছিল গৌরব-ঋদ্ধিমা-র ছেলে ধীর-এর জন্মদিন। আর খুদের বার্থ ডে পার্টিতে হাজির ছিলেন গোটা পরিবার। ফ্যামিলি অ্যালবামের ছবি শেয়ার করে মনের কথা উজার করলেন অভিনেতা।
গৌরব সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখলেন, ‘আর তারপর এল সেই বিশেষ জন্মদিন। তোমার তিন বছর পূর্ণ হওয়ার এই মুহূর্তে আমরা আবারও অনুভব করছি— এমন সব ছোটখাটো মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়ার মতো পরিবার পাশে পাওয়াটা কত বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সেই মানুষগুলো যারা তোমার আগেই আমাদের জীবনে ছিল, আর সেই ছোট্ট ছেলেটি—যে আমাদের সবাইকে আরও অনেক বেশি আপন করে তুলেছে।’
‘তোমার জীবনের এই তিনটি সুন্দর বছর এবং তোমার বাবা-মা হিসেবে আমাদের কাটানো এই তিনটি সুন্দর বছরের জন্য রইল অনেক ভালোবাসা। তুমিই আমাদের পরম আনন্দের উৎস—আজও, এবং চিরকাল।’, আরও লেখেন গৌরব।
জন্মদিনে ধীর-কে দেখা গেল সাদা রঙের টি-শার্ট পরে। পাশে দেখা গেল দিদি অবন্তিকাকেও। ছিল দাদু ও ঠাকুমা সব্যসাচী ও মিঠু। গৌরবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অর্জুন। ছিলেন ঋদ্ধিমার বাবাও। মা আর দাদুর হাত ধরে কেক কাটল রিধ। তবে গৌরব-পুত্রের জন্মদিনে দেখা গেল না অর্জুন-পত্নীকে। আসেননি সৃজা।
অর্জুন চক্রবর্তী এবং সৃজা সেনের বিয়ে হয়েছিল ২০১৬ সালের ১০ মার্চ। স্কুলজীবন থেকেই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তাঁরা। ২০১৮ সালে তাঁদের কন্যা সন্তান হয়। ভাইয়ের বিয়ের অনেক পরেই গাঁটছড়া বাঁধেন গৌরব। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রং মিলন্তী’ ছবিতে কাজ করার সময় তাঁদের পরিচয় হয়। প্রায় ৭ বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৩ সালে মা-বাবা হন গৌরব ও ঋদ্ধিমা।
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