Gaurav Gera: ‘আমার মনে হয় মহিলারা…’, কেন বিয়ে করতে চান না ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত গৌরব গেরা?

Gaurav Gera: ‘আমার মনে হয় মহিলারা…’, কেন বিয়ে করতে চান না ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত গৌরব গেরা?
Gaurav Gera: ধুরন্ধর এবং ধুরন্ধর ২-এর সাফল্যের পর অভিনেতা গৌরব সেরা তাঁর বিয়ে না করার কারণ জানিয়েছেন। কেন তিনি বিয়ে থেকে দূরে থাকতে চান, তা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি।
Gaurav Gera: ‘ধুরন্ধর ২ দ্য রিভেঞ্জ’-এর আলম ভাই অর্থাৎ গৌরব গেরাকে এই ছবিতে দারুণ পছন্দ করা হয়েছে। ছবিতে তাঁর এবং রণবীর সিং-এর মধ্যেকার রসায়ন দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। তিনি বর্তমানে এই ছবির সাফল্য উপভোগ করছেন। এবার গৌরব তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত অধ্যায় নিয়ে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন কেন তিনি বিয়ে করতে চান না।
হিউম্যানস অফ বোম্বে-র সঙ্গে কথা বলার সময় গৌরব বলেছেন যে তাঁর অতীতের একটি সম্পর্ক তাঁর উপর এমন প্রভাব ফেলেছিল যে তিনি নিজেকে ভালোবাসা থেকে দূরে রেখেছেন এবং বিয়ে থেকে দূরে রয়েছেন। তিনি কাউকে এত ক্ষমতা দিতে চান না যে সে তাঁকে আঘাত করতে পারে। তিনি বলেন, ‘এমন একটা সময় ছিল, আমি ভালোবাসায় ছিলাম। তারপর আমি আর ফিরে যেতে চাইনি। আমি আমার জীবনে কাউকে এত গুরুত্ব দিতে চাই না যে তাদের আমাকে আঘাত করার ক্ষমতা থাকবে।’
গৌরব আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় মহিলারা এগিয়ে যায়। কিছু লোক মন নিয়ে খেলা করে এবং তাদের এতে কিছু যায় আসে না। গৌরব আরও বলেছেন যে ধুরন্ধর-এর আগে তিনি বেশ মহিলা মনোযোগ পেতেন। এখন তো তাঁকে কাকার মতো লাগে।
উল্লেখ্য, মুম্বইতে আসার ১ মাসের মধ্যেই গৌরব প্রথম টিভি শো লাইফ নাহি লাড্ডু -তে অভিনয় করেছিলেন। ধুরন্ধর-এর পর তিনি যে পরিচিতি পেয়েছেন, সে বিষয়ে গৌরব বলেন, ‘ধুরন্ধর-এর পর আমি আরও সম্মান পেতে শুরু করি। আজও, লোকেরা আমাকে ততটা চেনে না, কিন্তু আমার আত্মসম্মান উন্নত হয়েছে।’
উল্লেখ্য,' ধুরন্ধর ২', ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল এবং ছবিটি সুপারহিট ছিল। আদিত্য ধর পরিচালিত এই ছবিতে রণবীর সিং, আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী এবং সারা অর্জুন ছিলেন।
ধুরন্ধর-এর আগে গৌরবের শো এবং ছবি
গৌরবকে শেষবার দেখা যায় টিভি শো ভল্লা কলিং ভল্লা-তে যা ২০২০ সালে জি ৫-এ স্ট্রিমিং হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালে তিনি শো শেফ ভার্সেস ফ্রিজ শো-এর সঞ্চালনা করেন। অন্যদিকে ধুরন্ধর ২-এর আগে তিনি কাহানি রাবারব্যান্ড কি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন যা ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল।