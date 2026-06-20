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    কানাডার বাড়িতে গুলি, মুখ খুললেন ‘সলমন ঘনিষ্ঠ’ পঞ্জাবি গায়ক গিপ্পি গ্রেওয়াল

    পঞ্জাবি গায়ক গিপ্পি গ্রেওয়াল সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তাঁর বাড়িতে হওয়া গুলিচালনার ঘটনাকে সলমন খানের সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর এবং সলমন খানের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না।

    Jun 20, 2026, 13:01:10 IST
    By Tulika Samadder
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    ২০২৩ সালে কানাডায় নিজের বাড়ির বাইরে গুলিচালনার ঘটনায় ফের মুখ খুললেন জনপ্রিয় পঞ্জাবি গায়ক ও অভিনেতা গিপ্পি গ্রেওয়াল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, ঘটনার আগে তাঁকে কখনও কোনও হুমকি বা ভয় দেখানো হয়নি। এমনকী সলমন খানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনও ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল না বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন শিল্পী।

    সলমন খান ও গিপ্পি গ্রেওয়াল।
    সলমন খান ও গিপ্পি গ্রেওয়াল।

    ‘কেউ ফোন করে হুমকি দেয়নি’

    শেখর সুমনের চ্যাট শো-তে উপস্থিত হয়ে গিপ্পি বলেন, ‘আমার বাড়ির বাইরে যখন গুলি চালানো হয়, তখন সত্যিই বুঝতে পারিনি কেন এমনটা ঘটল। এর আগে আমাকে কখনও কেউ ফোন করে হুমকি দেয়নি বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করেনি। পরে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সামনে আসে, যেখানে ঘটনার কারণ উল্লেখ করা হয়।’

    ফেসবুক পোস্টে দায় স্বীকার

    গিপ্পির কথায়, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে কানাডায় তাঁর বাড়িতে গুলিচালনার পর একটি ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হয়। সেই পোস্টে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং হামলার দায় স্বীকার করে বলে দাবি করা হয়। সেখানে গিপ্পিকে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছিল।

    পোস্টে উল্লেখ করা হয়, বলিউড অভিনেতা সলমন খানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কারণেই এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে গিপ্পি এখন জানিয়েছেন, বিষয়টি বাস্তবের সঙ্গে মেলে না।

    সলমন খানকে ‘ভাই’ বলে ডাকতেন গিপ্পি গ্রেওয়াল! সেই কারণেই কানাডার বাড়িতে গুলিচালনা, দাবি ছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের।
    সলমন খানকে ‘ভাই’ বলে ডাকতেন গিপ্পি গ্রেওয়াল! সেই কারণেই কানাডার বাড়িতে গুলিচালনা, দাবি ছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের।

    ‘সলমন স্যারের সঙ্গে কয়েকবারই দেখা হয়েছে’

    গিপ্পি গ্রেওয়াল বলেন, ‘সত্যিটা হল, সলমন স্যারের সঙ্গে আমার মাত্র কয়েকবার দেখা হয়েছে। মূলত কোনও ছবির প্রচারের সময় এবং ‘বিগ বস’-এর মঞ্চে। আমাদের মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল না। কিন্তু কেউ হয়তো অন্যরকম ভেবেছিল, আর তারপরই এই ঘটনা ঘটে।’

    একাধিক তারকার বাড়িতে হামলার অভিযোগ

    গিপ্পির বাড়িতে গুলিচালনার ঘটনার পর পঞ্জাবি গায়ক এপি ঢিলনের বাড়িতেও হামলার খবর সামনে আসে। এছাড়া ২০২৪ সালে মুম্বইয়ের বান্দ্রায় সলমন খানের বাসভবনের বাইরে গুলিচালনার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনায় অভিনেতার বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত গুলি পৌঁছে গিয়েছিল বলে জানা যায়।

    অন্য দিকে, পরিচালক রোহিত শেট্টির বাড়িতেও হামলার অভিযোগ উঠেছিল। এই সমস্ত ঘটনায় লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নাম উঠে এলেও বিভিন্ন মামলার তদন্ত এখনও চলছে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/কানাডার বাড়িতে গুলি, মুখ খুললেন ‘সলমন ঘনিষ্ঠ’ পঞ্জাবি গায়ক গিপ্পি গ্রেওয়াল
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