Nana Patekar' Death: নানার প্রয়াণে 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' মামলা দায়ের গোয়া পুলিশের, কেন তড়িঘড়ি শেষকৃত্য? জবাব ছেলের

Nana Patekar' Death: নানার প্রয়াণে 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' মামলা দায়ের গোয়া পুলিশের, কেন তড়িঘড়ি শেষকৃত্য? জবাব ছেলের
নানা পাটেকরের মৃত্যুর ঘটনায় পানাজি পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করেছে।
অভিনেতা নানা পাটেকরের অকাল প্রয়াণের শোক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না তাঁর অগণিত অনুরাগী। গত বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়ার ডোনা পাউলার বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ‘ক্রান্তিবীর’ তারকা। তবে মৃত্যুর পর এবার ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (BNSS) ১৯৪ ধারায় একটি অপমৃত্যু বা আনন্যাচারাল ডেথ (UD) মামলা রুজু করল পনাজি পুলিশ।
কেন দায়ের হলো পুলিশ কেস?
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি একেবারেই একটি আইনি ও রুটিন প্রক্রিয়া। গোয়ার মনিপাল হাসপাতালের অনকোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ শেখর সালকার জানান, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টে ২০ থেকে ৪টে ৩০ মিনিটের মধ্যে নানাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তবে চিকিৎসকরা তাঁকে ‘ব্রট ডেড’ বা মৃত বলেই ঘোষণা করেন। যেহেতু হাসপাতালে আনার আগেই বাড়িতে একা থাকা অবস্থায় অভিনেতার মৃত্যু ঘটেছিল, তাই কোনো রকম অস্বাভাবিকতার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ একটি মেডিকো-লিগ্যাল কেস (MLC) হিসেবে অপমৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে।
বাবার শেষকৃত্য নিয়ে যা বললেন পুত্র মলহার:
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুণের দোঞ্জে গ্রামের খামারবাড়িতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে নানা পাটেকরের শেষকৃত্য। গভীর রাতে তড়িঘড়ি কেন শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হলো, সেই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছেন নানার পুত্র মলহার পাটেকর। তিনি জানান, ‘গোয়া থেকে মরদেহ পুণের খামারবাড়িতে নিয়ে আসতে অনেকটাই সময় লেগে গিয়েছিল। যেহেতু ঘটনাটি খুব ভোরে ঘটেছিল এবং ততক্ষণে বেশ অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা দেরি না করে বৃহস্পতিবার রাতেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিই।’
বহু বলিপাড়া ও রাজনীতির সহকর্মীরা এই কারণেই পৌঁছাতে পারেননি। বাবার অমলিন স্মৃতি স্মরণ করে আবেগঘন কণ্ঠে মলহার যোগ করেন, 'নানা সাহেবের মতো মানুষ কখনো আমাদের ছেড়ে চলে যান না। তাঁর কাজ ও কীর্তি তাঁকে চিরকাল অমর করে রাখবে। তিনি সবসময়ই চেয়েছিলেন সবাই যেন একজোট হয়ে সঠিক পথে চলে। তাঁর রেখে যাওয়া সেই স্বপ্ন ও দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।'
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More