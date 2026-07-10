‘লক আপ ২’ শো নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। শোয়ের প্রতিযোগীরা কোনও না কোনও কারণে আলোচনায় থাকেন। এবার গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজাও এই শোতে প্রতিযোগী হিসেবে এসেছেন। এখন শোতে আসছেন প্রতিযোগীদের পরিবারের সদস্যরা। প্রথমে গৌরব খান্না শোতে এসেছিলেন এবং এখন গোবিন্দা শোতে প্রবেশ করেছেন। স্ত্রী সুনীতার জন্য শোতে এসেছেন তিনি। তবে শোয়ে আসার পর তিনি সুনীতার পক্ষে কথা বলেন যে তিনি আমাকে গুলি করবেন।
প্রসঙ্গত, শোয়ের একটি প্রোমো সামনে এসেছে যেখানে ফারাহ খান এবং রিতেশ দেশমুখ গোবিন্দাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই গোবিন্দা বলেন যে এই লক আপটি দৃশ্যমান, কিন্তু এমন অনেক লক আপ আছে যা কেউ দেখতে পায় না, আমি সেখান থেকে আসছি।
অভিনেতা বলেন, ‘আমি বুলেট নিয়ে এসেছি।’ ফারাহ তখন মজা করে গোবিন্দাকে জিজ্ঞাসা করল যে তুমি কেন এমন সুপারি দিলে যে তাকে গুলি মেরে যায়? এ প্রসঙ্গে গোবিন্দ বলেন, ‘আরে, আমি আমার পকেটে গুলি নিয়েই এসেছি। ও বলছিল ও নাকি আমার পায়ে নয়, বুকে গুলি মারতে চেয়েছিল। এই নাও, আমি গুলি এনেছি, এবার মেরেই দাও!’
লক আপের প্রিমিয়ারের সময়, সুনীতা বলেছিলেন যে গোবিন্দার সাথে বিবাহ সম্পর্কে তার বক্তব্যের জন্য তাকে কীভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সুনীতা স্বীকার করেছেন যে গোবিন্দের অনেক সম্পর্ক ছিল, তবে তিনি তার প্রেমের জন্য সবকিছু ক্ষমা করেছিলেন। সুনীতা গোবিন্দার বুলেট নিয়েও কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি হলে বুকে গুলি মারতেন।
যখন সুনীতা বলেছিলেন যে তিনি টার্গেট মিস করেন না, তখন ফারাহ খান যখন তাকে তার পুরানো বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যে যদি তিনি গুজব অনুসারে গুলি করতেন তবে তিনি সরাসরি তার বুকের দিকে লক্ষ্য করতেন। এ কথা শুনে সুনীতা হেসে বললেন, আমার টার্গেট কখনও মিস হয় না।
গোবিন্দা এবং সুনীতা ১৯৮৭ সালে বিয়ে করেছিলেন এবং তাদের দুটি সন্তান রয়েছে, টিনা আহুজা এবং যশবর্ধন আহুজা। কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল, দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। একইসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সুনীতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, অভিনেতার মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। তবে গোবিন্দ স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে এটি ভুল ছিল।
Home/Entertainment/'এবার গুলি মেরেই দাও!’, ‘লক আপ-এ’ মুখোমুখি সুনিতা-গোবিন্দা, কী কথা হল দুজনের?