পারিবারিক আদালতে সুনীতা, রেগেমেগে ছেলে যশ! গোবিন্দার সাথে ডিভোর্সের পথে হাঁটছেন?
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: গোবিন্দe ও সুনীতা আহুজার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যেই বুধবার সুনীতাকে পারিবারিক আদালত থেকে বের হতে দেখা গিয়েছে। তাঁদের ছেলে যশকেও তাঁর সঙ্গে দেখা যায়।
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনিতা আহুজাকে বুধবার ১৯ আগস্ট পারিবারিক আদালতের বাইরে দেখা গিয়েছে। একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে যেখানে সুনীতা ও তার ছেলে যশকে আদালত থেকে বের হতে দেখা যায়। পাপারাজ্জিরা সুনীতাকে তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, ‘আমরা একটি জন্মদিন উদযাপন করতে এসেছি।’ এদিকে, যশকে রেগেমেগে তাঁর মাকে বাড়ি নিয়ে যেতে দেখা যায়।
সুনীতা আহুজা গোবিন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন
সম্প্রতি, গোবিন্দাকে তাঁর ছবি 'রূপা'-র প্রচারের সময় অভিনেত্রী রানী স্বর্ণকারের সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। সেদিনই, পাপারাজ্জিরা গোবিন্দের আসন্ন ছবি সম্পর্কে সুনীতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘উনি তার মেয়ের বয়সী একটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরছেন... তার লজ্জা পাওয়া উচিত। তার কিছু স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত। আপনার সুগার ড্যাডি যদি এতই ধনী হয়, তাহলে তাঁর (রানী স্বর্ণকারের) অন্তত একটা শালীন পোশাক পরা উচিত! আমাদের দিকে তাকান, আমরা কীভাবে ঘুরে বেড়াই।’
সুনীতা আরও বলেন, ‘গোবিন্দা বলছে আমি খ্যাতি পাওয়ার জন্য তার বদনাম করছি। সে নিজে দেখুক সে কী করছে। তার লজ্জা পাওয়া উচিত, আমার নয়!’
গোবিন্দার পাল্টা আক্রমণ
সুনীতার বক্তব্যের পর গোবিন্দাও একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করেন। সেই ভিডিয়োতে অভিনেতা বলেন, ‘সুনীতাজি, আপনি মা এবং বোনদের খুব বেশি গালিগালাজ করা শুরু করেছেন। মানুষ যদি আপনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়, তবে আপনি আয়নায় নিজের দিকে তাকান। আপনি যেভাবে আচরণ করেন, যুবসমাজও তা অনুসরণ করবে। মানুষ যদি আপনার সঙ্গে মা এবং বোনদের গালিগালাজ করা শুরু করে, তবে আমরা সবাই গভীরভাবে লজ্জিত হব। এটা করবেন না। আপনি মা এবং বোনদের নাম সস্তা করেছেন। আমি আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি।’
গোবিন্দা আরও বলেন, ‘আমি সবে একটা সিনেমার কাজ শুরু করেছি। আপনারা আমাকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলতে, কুখ্যাত করে তুলতে, অথবা এমন কিছু ঘটাতে যাতে আমার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য কোনো চেষ্টাই বাকি রাখছেন না। যখন গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সিনেমার জগতে আসে, তখন তাদের এমনভাবে লজ্জিত বা বদনাম করবেন না যাতে তারা পালিয়ে যায় বা ভয় পেয়ে যায়। আপনার মধ্যে সম্ভাবনা আছে, ক্ষমতা, খ্যাতি, সম্মান এবং সম্পদ—এই সবই ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন। এর মানে এই নয় যে, যাদের এসব নেই, তাদের অপমান করবেন। এটা ঠিক নয়।’
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More