Govinda-Sunita: ‘ও ভালোবেসে গালি দেয়…’, স্ত্রীর পরকীয়ার অভিযোগ নিয়ে কী বললেন গোবিন্দা?

Govinda-Sunita: ‘ও ভালোবেসে গালি দেয়…’, স্ত্রীর পরকীয়ার অভিযোগ নিয়ে কী বললেন গোবিন্দা?
লক আপের মঞ্চে সুনীতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেরিয়ারের শীর্ষে থাকাকালীন একাধিক সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়েছেন গোবিন্দা। পালটা জবাব নায়কের। বউকে নিয়ে কী মন্তব্য?
বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা আহুজা (Sunita Ahuja)-র দাম্পত্য জীবন বেশ কিছুদিন ধরেই সংবাদ শিরোনামে রয়েছে। একাধিক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দার পরকীয়ার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন সুনীতা। এতদিন চুপ থাকলেও অবশেষে এই সমস্ত অভিযোগ ও বক্তব্য নিয়ে মুখ খুললেন বলিপাড়ার ‘হিরো নম্বর ওয়ান’।
সংবাদ সংস্থা এএনআই (ANI)-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সুনীতার যাবতীয় দাবি অস্বীকার করার পাশাপাশি, নিজের সফলতা অর্জনের জন্য স্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেতা।
‘ও ভালোবাসার সাথেই গালি দেয়!’
সুনীতার করা অভিযোগগুলো প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গোবিন্দা বলেন, ওঁর কথায় কোনও কোনও সময় অভিমান প্রকাশ পেলেও পরিবারের প্রতি সুনীতার অবদান অপরিসীম।
গোবিন্দার কথায়, ‘ও ভালোবেসে আমাকে গালি দেয়, আর আমিও তা মুখ বুজে সহ্য করে নিই। ঈশ্বর যাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা ও নিষ্ঠার সাথেই পালন করেছে। ও না থাকলে হয়তো আমরা আজকে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারতাম না। পরিবারের বহু বাচ্চাকেও ভালোবাসায় আগলে বড় করে তুলেছে।’ প্রসঙ্গত, শুধু গোবিন্দার দুই সন্তানই নয়, গোবিন্দার ভাগনি, ভাগ্নাদেরও মাতৃস্নেহে আগলেছেন সুনীতা।
'সফলতার জন্য কি আপন মানুষকে ছোট করা দরকার?'
সুনীতা যেভাবে প্রকাশ্যে গোবিন্দার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মুখ খুলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন, তা নিয়ে ক্ষোভ ও আফসোস প্রকাশ করেছেন অভিনেতা। গোবিন্দা ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, নিজের সফলতা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কি নিজের ঘরের মানুষকে নিয়ে বাজে কথা বলাটা খুব প্রয়োজন? এভাবে নিজের মানুষকে ছোট করে খবর হওয়া বেশ সহজ একটি পথ।
অভিনেতা আরও বলেন, ‘সুনীতা এই কাজটা খুব কৌশলেই করে। প্রথমে চারটে ভালো কথা বলে প্রশংসা করবে, আর তার পরপরই একটা বড় সমালোচনা ছুঁড়ে দেবে! তবে আমি ওটার মধ্যেও ভালোবাসাই খুঁজে পাই।’
লক আপ-২ তে সুনীতার বিস্ফোরক দাবি
সম্প্রতি সমাপ্ত রিয়্যালিটি শো 'লকআপ-২' (Lock Upp 2)-এর অন্যতম প্রতিযোগী ছিলেন সুনীতা আহুজা। সেই শো-তে গোবিন্দার অতীত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, ‘ভালোবাসায় সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হয়। চিচির (গোবিন্দা) জীবনে বহু প্রেম বা পরকীয়া এসেছে। তারকা হিরো-হিরোইনদের জীবনে এমনটা হয়েই থাকে। এতগুলো বছর চিচির পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার পর, ওঁর মতো একটা ছেলে পাওয়ার যোগ্যতা আমার নিশ্চয়ই আছে।’
দীর্ঘ ৩৭ বছরের দাম্পত্য সফর
উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকার সময় গোপনে সুনীতাকে বিয়ে করেছিলেন গোবিন্দা। স্টারডম ও ক্যারিয়ার বাঁচাতে প্রায় দুই বছর বিয়ের খবর গোপন রাখেন তাঁরা। পরবর্তীতে মেয়ে টিনা আহুজার জন্মের পর বিয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। এই দম্পতির যশবর্ধন আহুজা নামে এক ছেলে এবং টিনা নামে এক কন্যা সন্তান রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More