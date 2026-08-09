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    ‘সন্তানদের জন্য ফিরে আসি…’, ৩০ বছর আগে কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন গোবিন্দা?

    গোবিন্দার জীবনে এমন একটি সময় এসেছিল, যেখান থেকে তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। ৩০ বছর পর তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেছেন।

    Published on: Aug 9, 2026, 19:50:23 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা তাদের মধ্যে একজন যারা শুধু অভিনয় নয়, বরং নাচের মাধ্যমেও মানুষের হৃদয় জয় করেছেন। গোবিন্দার সিনেমাগুলোর গানগুলো আজও মানুষ ভালোবাসে তার সিনেমাগুলো থেকে বেশি। পর্দায় তার কমেডি দিয়ে সবাইকে হাসানোর জন্য পরিচিত গোবিন্দার বাস্তব জীবনে বেশ কিছু উত্থান-পতন দেখা গেছে। এক সময় এমন ছিল, যখন তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। ৩০ বছর পর গোবিন্দা এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন।

    ৩০ বছর আগে কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন গোবিন্দা?
    ৩০ বছর আগে কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন গোবিন্দা?

    কী হয়েছিল?

    একটা সময় গোবিন্দা অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিলেন। সম্প্রতি গোবিন্দা ANI'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারের প্রোমো সামনে এসেছে। সাক্ষাৎকারে গোবিন্দার জীবনের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে, যার সরল উত্তর দিয়েছেন অভিনেতা। তিনি এই সময়ে তার জীবনের চমকপ্রদ এক তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে এক সময় গোবিন্দা খুবই ভেঙে পড়েছিলেন এবং প্রায় নিজের জীবনটাই দিতে যাচ্ছিলেন।

    গোবিন্দা জানান, এটি সেই সময় ছিল যখন তিনি তার মাকে হারান। জীবন সম্পর্কে তার আকর্ষণ সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েছিল এবং তিনি নর্মদা নদীতে প্রবাহিত হয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল যে, এবার সব কিছু এখানেই শেষ।

    গোবিন্দা বলেন, ‘একটা সময় মায়ের জন্য হয়েছিল।’ কিন্তু যখন তিনি যাচ্ছিলেন, তখন মনে হয়েছিল এখন সব কিছু শেষ। আমি মা নর্মদা নদীর মধ্যে চলে গিয়েছিলাম এবং মনে হচ্ছিল কিছু দূরে গিয়ে হয়তো মাকে পাব। তারপর হঠাৎ মনে হলো যে, না আমাকে তো আমার শিশুদের জন্য বাঁচতে হবে।' তারপর তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কি তিনি সেই সময় আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ সেসময় কিছু একটা, সেটাই হয়ে গিয়েছিল।

    স্ত্রীর সঙ্গে বিতর্ক নিয়ে গোবিন্দা

    উল্লেখ্য, গত বেশ কিছু সময় ধরে গোবিন্দা এবং তার স্ত্রী সুনীতা আহুজার বিবাহিত জীবন নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছে। সুনীতা নিয়মিত গোবিন্দার সম্পর্ক নিয়ে কিছু না কিছু বলতে দেখা যাচ্ছে। তবে, এখনও পর্যন্ত অভিনেতা এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

    Home/Entertainment/‘সন্তানদের জন্য ফিরে আসি…’, ৩০ বছর আগে কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন গোবিন্দা?
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