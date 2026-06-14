স্বামী গোবিন্দা বা ছেলে-মেয়েকে নয়, সুনীতা তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান কাকে?

স্বামী গোবিন্দা বা ছেলে-মেয়েকে নয়, সুনীতা তাঁর সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান কাকে?
গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা তাঁর রসবোধ ও স্পষ্টভাষী স্বভাবের জন্য পরিচিত। এই কারণে তিনি প্রায়শই আলোচনায় থাকেন। সুনীতা সম্প্রতি জানান যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কাকে দান করবেন। তিনি গোবিন্দা বা তাঁর দুই সন্তান যশবর্ধন ও টিনার নাম উল্লেখ করেননি।
গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা তাঁর রসবোধ ও স্পষ্টভাষী স্বভাবের জন্য পরিচিত। এই কারণে তিনি প্রায়শই আলোচনায় থাকেন। সুনীতা সম্প্রতি জানান যে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কাকে দান করবেন। তিনি গোবিন্দা বা তাঁর দুই সন্তান যশবর্ধন ও টিনার নাম উল্লেখ করেননি।
সুনীতাকে আসলে মুম্বই বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। এই সময় তিনি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে অনেক মজা ও ঠাট্টা-মশকরা করেন। তার কুকুরটিও তার সঙ্গে ছিল। এরপর তিনি আদর করে তাকে সামনের সিটে বসিয়ে দেন। তারপর সুনীতা মজা করে জানান যে তিনি তার সমস্ত সম্পত্তি কুকুরটির নামে হস্তান্তর করে দেবেন।
এরপর, যখন একজন পাপারাজ্জি তাকে জিজ্ঞেস করেন কৃষ্ণ আর কোথায় যাবে, তিনি উত্তর দেন, 'ও আমার ছেলে। ওর ইতিমধ্যেই অনেক কিছু আছে। আমাকে ওর যত্ন নিতে হবে। কৃষ্ণ আমার চেয়ে বিখ্যাত, এবং ঈশ্বর চাইলে ও আরও বড় হবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ও ততদিনই থাকবে।"
সুনীতা সম্প্রতি কৃষ্ণা ও কাশ্মীরার সঙ্গে তাঁর ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিয়েছেন। এপ্রিলে, সুনীতা কৃষ্ণা ও কাশ্মীরাকে নিয়ে লাফটার শেফ ফান আনলিমিটেড'-এ উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তিনজন একসঙ্গে ছবি তুলেছিলেন। মামীর সঙ্গে দেখা করে কৃষ্ণা ও কাশ্মীরা দু'জনেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল।
কৃষ্ণের ক্ষমা চাওয়ার পর সুনীতা জানান যে, কৃষ্ণ তার কাছে ছেলের মতো এবং তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুনীতা এখন সবাইকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এছাড়াও, কাশ্মীরা এও বলেন যে তাদের বনবাস শেষ হয়েছে এবং অন্য কারও বনবাস শুরু হবে।
উল্লেখ্য যে, বেশ কিছুদিন ধরেই গোবিন্দ এবং সুনিতার মধ্যে মনোমালিন্যের খবর শোনা যাচ্ছিল। সুনীতা এমনকী গোবিন্দের বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগও এনেছিলেন। তাঁরা দু'জন বেশ কিছুদিন ধরেই আলাদাভাবে থাকছিলেন। এছাড়াও, তিনি দাবি করেন যে গোবিন্দা তার ছেলেকে কর্মজীবনে কখনও সাহায্য করেননি।
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