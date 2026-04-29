    Govinda: শুধু অভিনয় নয়, গোবিন্দা নিজের সিনেমায় গেয়েছিলেন গানও, রইল সেই ৬ টি গানের তালিকা

    Govinda: বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা শুধু অভিনয়ের জন্যই পরিচিত নন, তিনি বেশ কয়েকটি হিট গানও গেয়েছেন। তার গাওয়া ৬টি গান আজও শ্রোতাদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে একটি গান তিনি গেয়েছিলেন কিংবদন্তী শিল্পী কিশোর কুমারের পুত্র অমিত কুমারের সঙ্গে।

    Apr 29, 2026, 21:57:39 IST
    By Swati Das Banerjee
    Govinda: বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন যে তিনি একটি ফিল্মি পরিবারের সদস্য। অভিনেতার বাবা অরুণ কুমার ৫০-এর দশকের সিনেমার নায়ক ছিলেন। তার মাও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন এবং পরে গান গাওয়ার জগতে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলেন। গোবিন্দা নিজেও একটি বড় শিল্পী পরিবারের সদস্য। তার মা এবং নানা শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গোবিন্দা-র পরিবারে অভিনয়ের আগে গান গাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হত, তাই তার বড় ভাইও গান গাইতেন এবং খুব কম মানুষই জানেন যে গোবিন্দা নিজেও তার সিনেমা এবং অ্যালবামের জন্য গান গেয়েছেন।

    শুধু অভিনয় নয়, গোবিন্দা নিজের সিনেমায় গেয়েছিলেন গানও

    এই গানগুলি গোবিন্দা তাঁর নিজের কণ্ঠে এবং শৈলীতে গেয়েছেন। শোলা অউর শবনম ১৯৯২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শোলা অউর শবনম' সিনেমায় গোবিন্দা তার নায়িকা দিব্যা ভারতীর জন্য ‘গোরি গোরি বাকিং ছোরি’ গানটি গেয়েছিলেন। সিনেমার পাশাপাশি এই গানটিও দারুণ হিট হয়েছিল। এই গানে গোবিন্দা-র গায়কী প্রতিভাও দেখা গিয়েছিল।

    করিশমা কাপুরের সঙ্গে গোবিন্দা অনেক সিনেমায় কাজ করেছিলেন। তার 'দুলারা' সিনেমার একটি গান অত্যন্ত হিট হয়েছিল, সেটি হল ‘মেরি প্যান্ট ভি সেক্সি’। আজও এই গানটি কুল দেখানোর জন্য গাওয়া হয়।

    ওয়াহ তেরা কেয়া কেহনা: এই সিনেমায় গোবিন্দা ‘I want money’ গানটি গেয়েছিলেন। সিনেমাটি তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও, রবিনা ট্যান্ডনের স্টাইল দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিল। এই গানটি তিনি গায়িকা শ্রেতা পণ্ডিতের সঙ্গে গেয়েছিলেন।

    হাসিনা মান জায়েগি: সঞ্জয় দত্ত, কারিশমা কাপুর এবং পূজা বত্রা অভিনীত 'হাসিনা মান জায়েগি' সিনেমার ‘I Love You বোল ডাল’ গানটি গোবিন্দা এবং সঞ্জয় দত্ত গেয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে সুদেশ ভোঁসলে এবং অলকা ইয়াগনিকও তাদের কণ্ঠ দিয়েছিলেন।

    খতরনাক: -গোবিন্দার একটি সিনেমা এসেছিল 'খতরনাক'। এই সিনেমার ‘জিনা হ্যায় হামকা’ গানটি গোবিন্দা গেয়েছিলেন কিশোর কুমারের পুত্র অমিত কুমারের সঙ্গে।

    দো আঁখে বারাহ হাত: -গোবিন্দার আরও একটি সিনেমা এসেছিল যা খুব কম মানুষই দেখেছেন। সিনেমাটির নাম 'দো আঁখে বারাহ হাত'। এই সিনেমার ‘তেরে বাপ কো মেনে দেখা’ গানটি গোবিন্দা গেয়েছিলেন।

    এছাড়াও গোবিন্দা অনেক স্টেজ শো, রিয়েলিটি শো-তে গান গেয়েছেন। তিনি একটি অ্যালবামের জন্যও গান লিখেছেন এবং গেয়েছেন যা দর্শকদের মধ্যে খুব পছন্দ হয়েছিল। গোবিন্দা অভিনয়ের পাশাপাশি গানেও হিট ছিলেন।

