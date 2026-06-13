Sunita Ahuja: গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা তার হাস্যরসাত্মক এবং স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার জন্য পরিচিত। বেশ কয়েকবার তিনি এই কারণে বেশ আলোচনায় আসেন। সম্প্রতি, সুনীতা জানান তিনি কাদের নামে নিজের সমস্ত সম্পত্তি করবেন, অবাক করার বিষয় হল যে তিনি গোবিন্দা বা তাঁর দুটি সন্তানের, যশবর্ধন এবং টিনার নামও নেননি।
কী বললেন সুনীতা?
সম্প্রতি সুনীতাকে মুম্বই এয়ারপোর্টে দেখা দেয়। এই সময় তিনি ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে বেশ মজা করেন। সুনীতার সঙ্গে তার পোষ্য কুকুরও উপস্থিত ছিল। এরপর তিনি ভালোবেসে কুকুরটিকে সামনের সিটে বসালেন। এরপর সুনীতা মজা করে বলেন, ‘আমি আমার সমস্ত সম্পত্তির নাম এরই নামে করে দেব।'
ক্রুষ্ণারকে নিয়ে সুনীতা
ফটোগ্রাফাররা প্রশ্ন করেন, ক্রুষ্ণা কোথায় যাবে? উত্তরে সুনীতা বলেন, ‘ও তো আমার ছেলে। ওর কাছে আসলে অনেক কিছুই আছে। আমি ওর কাছ থেকে কিছু চাই না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও আরও বড় হোক। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন ও থাকবে।’
সুনীতার সঙ্গে ক্রুষ্ণা এবং কাশ্মীরার সঙ্গে সম্প্রতি আবার মিল হয়েছে। এপ্রিল মাসে ‘লাফটার শেফ ফান আনলিমিটেড’ অনুষ্ঠানে সুনীতা, ক্রুষ্ণা এবং কাশ্মীরা একসঙ্গে ছিলেন এবং তিনজনেই একসঙ্গে ছবি তোলেন। ক্রুষ্ণা ও কাশ্মীরা উভয়েই মামির সঙ্গে দেখা করে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন।
উল্লেখ্য, কিছু সময় থেকে গোবিন্দা ও সুনীতার মধ্যে অবনতি সম্পর্কের খবর আসছে। সুনীতা স্বামীর বিরুদ্ধে অন্য সম্পর্ক রাখার অভিযোগও তুলেছেন। দুইজনই দীর্ঘ সময় আলাদাও রয়েছেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন যে গোবিন্দা কখনও তার পুত্রের কেরিয়ারে সাহায্য করেননি। তবে অভিনেতা সুনীতার কথাকে সম্পূর্ণ ভুল বলে দাবি করেছেন।
Home/Entertainment/Sunita Ahuja: স্বামী বা সন্তান কেউ না, নিজের সম্পত্তি কাকে লিখে দেবেন সুনীতা?