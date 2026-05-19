গোবিন্দার দেহরক্ষীর সঙ্গে পাপারাজ্জির প্রবল তর্কাতর্কি! ক্ষমা চাইলেন নায়ক, অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেটপাড়া

বলিউড অভিনেতা গোবিন্দা সম্প্রতি মুম্বইতে 'মিসেস ইন্ডিয়া কুইন পেহচান মেরি সিজন ৪'-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করার সময় ভক্ত ও পাপারাজ্জিরা ছবি তোলার জন্য তাঁকে ঘিরে ধরেন। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে, তাঁর একজন দেহরক্ষী এক পাপারাজ্জিকে ধাক্কা দেন বলে অভিযোগ ওঠে, যার জেরে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। তবে, গোবিন্দা শান্তভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন এবং গাড়িতে ওঠার আগে ক্ষমা চেয়ে নেন।
ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, গোবিন্দাকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর নিরাপত্তাকর্মী এক পাপারাজ্জির সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। পাপারাজ্জিকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি কীভাবে করছেন? হাত কেন দিচ্ছেন?’
তর্কাতর্কি বাড়তে থাকলে গোবিন্দ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। অভিনেতাকে তাঁর নিরাপত্তাকর্মীকে বলতে শোনা যায়, ‘ও আমার বন্ধু’, এরপর তিনি পাপারাজ্জির কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে শান্ত হতে বলেন। তারপর তিনি নিজের গাড়ির দিকে চলে যান।
ভক্তরা গোবিন্দার পরিস্থিতি সামলানোর পদ্ধতি দেখে প্রশংসা করেন। একজন মন্তব্য করেন, ‘গোবিন্দা খুবই শান্ত ও স্থির একজন মানুষ।’ আর একজন লেখেছেন, ‘গোবিন্দা খুব দয়ালু। এটা আমার খুব ভালো লেগেছে।’ অন্য একজন মন্তব্য করেন, ‘গোবিন্দা জি খুব শান্ত ও পেশাদারী দক্ষতায় বিষয়টি সামলেছেন।’ আর একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘গোবিন্দা বিষয়টি ভালোভাবে সামলেছেন।’
গোবিন্দা ১৯৮০-এর দশকে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৯০-এর দশকে ‘হিরো নং ১’, ‘কুলি নং ১’, ‘রাজা বাবু’ ও ‘পার্টনার’-এর মতো ছবির মাধ্যমে তারকাখ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনেতা ইন্ডাস্ট্রিতে ‘কমেডির রাজা’ হিসেবে নিজের জনপ্রিয়তা লাভ করেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা ডেভিড ধাওয়ান এবং করিশ্মা কাপুর ও কাদের খানের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁর কাজ আজও দর্শকদের কাছে সমাদৃত।
বছরের পর বছর ধরে তার সবচেয়ে বড় হিটগুলির মধ্যে রয়েছে ‘দুলহে রাজা’, বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ', ‘আঁখেন’, ‘সাজন চলে সসুরাল’, ‘আন্টি নং ১' এবং ‘ভাগাম ভাগ’।
অভিনেতা বেশ কিছুদিন ধরেই রুপালি পর্দা থেকে দূরে রয়েছেন। তাঁকে শেষবার ২০১৯ সালের 'রঙ্গিলা রাজা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল, যেখানে তিনি দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিকান্দার ভারতী পরিচালিত ছবিটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয় এবং তারপর থেকে গোবিন্দা কোনও নতুন কাজের ঘোষণা করেননি।