Hansika Motwani: ‘আমার কোনও আফসোস নেই…’, ডিভোর্সের পর প্রথম মুখ খুললেন হংসিকা
Hansika Motwani: হংসিকা মোতওয়ানি বলেছেন যে তিনি তার বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। কেন তিনি এই বিষয়ে এতদিন চুপ ছিলেন তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।
Hansika Motwani: সম্প্রতি ভেঙে গিয়েছে হংসিকা মোতওয়ানি এবং সোহেল খাতুরিয়ার বিয়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের মধ্যে সমস্যার খবর আসছিল। কিছুদিন আগে জানা যায় যে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু কেউই প্রতিক্রিয়া জানাননি। এবার বিবাহবিচ্ছেদের এক মাস পর হংসিকা এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন। হংসিকা জানান, তিনি ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন।তাই তিনি তার সিদ্ধান্তে দুঃখিত নন।
হটফ্লাইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হংসিকা বলেন, ‘মানুষ ক্লিকবেট চায়, তারা পেয়েছে। তারা শিরোনাম চায়, সেটাও পেয়েছে। আমি কখনও কিছু স্পষ্ট করিনি এবং কখনও করবও না কারণ এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার কোনও আফসোস নেই। যদি আপনার ট্রেন ভুল জায়গায় চলে, তবে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়াই ভালো।’
হংসিকা বলেন যে তিনি তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট এবং এখন তিনি মানসিকভাবে অনেক ভালো আছেন। এই সময়ে তার পরিবার তার সবচেয়ে বড় সাপোর্ট সিস্টেম ছিল। তার মা এবং ভাই তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন, তাকে ভালো রেখেছেন। তারা হংসিকাকে খুব কঠিন সময়ে দেখেছেন, তাই তারা সবসময় পাশে ছিলেন।
বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি কেন ব্যক্তিগত রেখেছেন
নিজের এই বিষয়টিকে ব্যক্তিগত রাখার কারণ হিসেবে হংসিকা জানান যে কী ভুল হয়েছে তা তাদের দুজনের মধ্যেই থাকবে এবং তার মনে হয় এমনটাই হওয়া উচিত কারণ কখনও কখনও বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যেই রাখা উচিত। উল্লেখ্য, বিবাহবিচ্ছেদের পর হংসিকা তার মা এবং ভাইয়ের সাথে জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন।
হংসিকার বিয়ে প্রসঙ্গে
হংসিকা এবং সোহেল ২০২২ সালে জয়পুরে বিয়ে করেছিলেন। তাদের বিয়ে খুব জমকালো ছিল এবং এটি ডিজনি প্লাস হটস্টারে একটি ডকুমেন্টারি হিসেবেও প্রচারিত হয়েছিল। এর নাম ছিল 'হংসিকা লাভ শাদি ড্রামা'।
হংসিকার পেশাগত জীবন:
হংসিকার পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তিনি গত বছর ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'গার্ডিয়ান' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন সাবরি এবং গুরু সর্বানন। ছবিতে হংসিকার পাশাপাশি শ্রীমান এবং সুরেশ চন্দ্র মেননও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়াও তাকে তেলেগু ডান্স শো 'দি সেলিব্রিটি স্পেশাল ২'-এ দেখা গিয়েছিল। আসন্ন ছবি: তার আসন্ন প্রকল্পের কথা বলতে গেলে, তাকে তেলেগু ছবি 'নশা'-তে দেখা যাবে।