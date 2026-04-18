বৈবাহিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, থেরাপি নিতে বাধ্য হন হংসিকা, কতটা উপকার পেলেন?

বৈবাহিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, থেরাপি নিতে বাধ্য হন হংসিকা, কতটা উপকার পেলেন?
Hansika Motwani: বিয়ের কয়েক বছর পর অবশেষে স্বামী সোহেল খাতুরিয়ার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন হংসিকা মোতওয়ানি। অভিনেত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের খবরে তাঁর ভক্তরা বেশ অবাক হয়েছিলেন।
Hansika Motwani: অভিনেত্রী হংসিকা মোতওয়ানি বর্তমানে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশ আলোচনায় রয়েছেন। সোহেল খাতুরিয়াকে দীর্ঘকাল ডেট করার পর ২০২২ সালে ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলেন হংসিকা। তাঁর বিয়ে বেশ আলোচিত হয়েছিল। বিয়ের কয়েক বছর পর অবশেষে হংসিকা মোতওয়ানি তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটেন অভিনেত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের খবরে তাঁর ভক্তরা বেশ অবাক হয়েছিলেন।
বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকেই হংসিকা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কারণে আলোচনায় রয়েছেন। সম্প্রতি অভিনেত্রী তাঁর বিচ্ছেদ নিয়ে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে কীভাবে তাঁর বাবা-মা এবং ভাই এক ‘কঠিন সময়ে’ তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। হংসিকা জানান যে বিবাহবিচ্ছেদের পর থেরাপি তাঁকে কীভাবে সাহায্য করেছে।
এই বছরের ১১ মার্চ মুম্বাইয়ের একটি ফ্যামিলি কোর্ট সোহেল খাতুরিয়ার সঙ্গে ৩ বছরের বৈবাহিক সম্পর্কের পর পারস্পরিক সম্মতিতে হংসিকা মোতওয়ানিকে বিবাহবিচ্ছেদ দিয়েছে। এই অবস্থায়, হংসিকা সম্প্রতি Hauterrfly-কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন এবং সোহেলের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হংসিকা বলেন, 'আমি এবং আমার ভাই একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ। সে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে সমর্থন করেছে, সে আমার জন্য এক শক্তিশালী অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'
হংসিকা আরও বলেন, 'আমার মা এবং ভাই, দুজনেই আমাকে বলেছিল, 'যদি তুমি এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করছ, তবে এটা করো না।' তাঁরা আমাকে এক খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছিল। আমি সাধারণত একজন খুব হাসিখুশি মানুষ, তাই আমাকে সেই অবস্থায় দেখা তাঁদের জন্য বেশ উদ্বেগজনক ছিল। তাঁরা আমাকে বলেছিল, 'তুমি যে সিদ্ধান্তই নাও না কেন, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'
সাক্ষাৎকারে, হংসিকা থেরাপি নেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে জানান যে তিনি গত দুই বছর ধরে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মনোযোগ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'আমি খুব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমার সেই কঠিন সময়ে একজন বন্ধু আমাকে সামলেছিল এবং বলেছিল, 'চলো থেরাপি নিয়ে দেখি।' তারপর থেকে এখন দুই বছর হয়ে গেছে, এবং এটি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে, আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছে এবং আমাকে একজন উন্নত মানুষ হওয়ার উপায় শিখিয়েছে। এটি আমাকে সেই কঠিন পরিস্থিতিগুলির মোকাবিলা করতে শিখিয়েছে, যেগুলির মোকাবিলা আমি আগে করতে পারতাম না।' তিনি আরও বলেন যে থেরাপি তাঁকে উদ্বেগ (ঘাবড়ে যাওয়া) মোকাবিলা করতেও শিখিয়েছে।