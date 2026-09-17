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২০২৬ সালের ১৬টি হিন্দি ছবিকে পিছনে ফেলল ‘হনুমান অংশ’, বক্স অফিসে টপকে গেল ‘মির্জাপুর’-কেও

মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি ‘হনুমান অংশ’ বক্স অফিসে রীতিমতো নজির গড়ছে। মুক্তির ৪১তম দিনেও ৬ কোটি টাকা আয় করে ছবির নেট সংগ্রহ পৌঁছে গিয়েছে ২৩৭.১৩ কোটিতে। ২০২৬-এর সবচেয়ে বেশি আয় করা হিন্দি ছবির তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসে ‘মির্জাপুর দ্য মুভি’-কেও পিছনে ফেলেছে ছবিটি।

Published on: Sep 17, 2026, 09:22:15 IST
By Tulika Samadder
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মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি ‘হনুমান অংশ’ বক্স অফিসে একের পর এক চমক দেখাচ্ছে। ৪১তম দিনেও ছবির আয় ৬ কোটি টাকা। ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, ২৩৭.১৩ কোটি টাকার নেট সংগ্রহ নিয়ে ২০২৬-এর সবচেয়ে বেশি আয় করা হিন্দি ছবির তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে ছবিটি।

হনুমান অংশের বক্স অফিসে কামাল। (IMDb)
হনুমান অংশের বক্স অফিসে কামাল। (IMDb)

ছবিটি মুক্তির আগে এমন সাফল্যের প্রত্যাশা খুব একটা ছিল না। কিন্তু বক্স অফিসে ‘হনুমান অংশ’-এর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখে এখন অনেকেই বলছেন, ছবির উপর যেন বাবা নিম করোলির আশীর্বাদ রয়েছে। মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেটে তৈরি এই ছবি ৪১তম দিনে এসে ২৩৭.১৩ কোটি টাকার নেট ব্যবসা করেছে। ছবির গ্রস সংগ্রহ পৌঁছেছে প্রায় ২৮০ কোটি টাকায়।

১৭ সেপ্টেম্বরের বক্স অফিস হিসাব অনুযায়ী, ‘হনুমান অংশ’ ২০২৬ সালের সবচেয়ে বেশি আয় করা হিন্দি ছবির তালিকায় তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। একইসঙ্গে ছবিটি ‘মির্জাপুর দ্য মুভি’ এবং ‘আওয়ারাপন ২’-এর মতো ছবিকেও সংগ্রহের নিরিখে পিছনে ফেলেছে।

অন্যদিকে, ‘মির্জাপুর দ্য মুভি’ ১৭ সেপ্টেম্বর ৩.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। সেই দিনের আয় যোগ করে ছবিটির মোট নেট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১৯৯.৪৫ কোটি টাকা এবং গ্রস সংগ্রহ ২৩৭.৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্তমান হিসাব অনুযায়ী, বক্স অফিসে ‘হনুমান অংশ’ এগিয়ে রয়েছে।

শুধু ‘মির্জাপুর দ্য মুভি’ নয়, ২০২৬ সালের আরও একাধিক হিন্দি ছবির মোট গ্রস সংগ্রহকেও পিছনে ফেলেছে ‘হনুমান অংশ’। তালিকায় রয়েছে ‘ভূত বাংলা’ (২০৫.৮ কোটি), ‘ধামাল ৪’ (১৮৯.২ কোটি), ‘আওয়ারাপন ২’ (১৭৮.৮ কোটি), ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ (১৫২.২ কোটি), ‘ককটেল ২’ (১১২.৩ কোটি), ‘রাজা শিবাজি’ (১১১.২ কোটি), ‘ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা’ (৭৮.২ কোটি), ‘ও রোমিও’ (৭৫.৬ কোটি), ‘আলফা’ (৬৯.৭ কোটি), ‘মর্দানি ৩’ (৬০.২ কোটি), ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ (৫৭.৭ কোটি), ‘পতি পত্নী অউর ওহ’ (৫৬.৬ কোটি), ‘বন্টওয়ারা ১৯৪৭’ (৪৩.৪ কোটি), ‘ইক্কিস’ (৩৮.৩ কোটি) এবং ‘চাঁদ মেরা দিল’ (৩৪.৪ কোটি)।

মাত্র ২ কোটি টাকার বাজেট থেকে শুরু করে ২০০ কোটিরও বেশি নেট সংগ্রহ—‘হনুমান অংশ’-এর এই বক্স অফিস যাত্রা যে ২০২৬ সালের অন্যতম চর্চিত সাফল্যের গল্প হয়ে উঠেছে, তা বলাই যায়।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/২০২৬ সালের ১৬টি হিন্দি ছবিকে পিছনে ফেলল ‘হনুমান অংশ’, বক্স অফিসে টপকে গেল ‘মির্জাপুর’-কেও
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