২ সপ্তাহেই পার ৩০০ কোটির গণ্ডি, দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করল ‘হনুমান অংশ’ টিম
বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে হনুমান অংশ। এই ছবির সফলতার পর সোমবার নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে যান ছবির গোটা টিম। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক বিশাল চতুর্বেদী এবং প্রধান অভিনেতা শোভিনব সত্যও।
বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছে ‘হনুমান অংশ’। এই ছবির সফলতার পর সোমবার নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে যান ছবির গোটা টিম। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক বিশাল চতুর্বেদী এবং প্রধান অভিনেতা শোভিনব সত্যও।
সূত্র অনুযায়ী জানা দিয়েছে, আজকের এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, নিম করোলি বাবার বিষয়ে বিভিন্ন কথা শেয়ার করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি তিনি নির্মাতাদের এইভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে বড় পর্দায় তুলে ধরার জন্য উৎসাহিত করেন।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ‘হনুমান অংশ’ ছবির অসাধারণ সাফল্যের পর পরিচালক কবি তুলসী দাসের জীবন নিয়ে তৈরি করতে চলেছেন আরো একটি ছবি। এই মাসের শুরুতেই তিনি এই ছবির কথা ঘোষণা করেছিলেন। ছবির নাম রাখা হয়েছে ‘রামবোলা’। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন বিশাল। ছবিসহ প্রযোজনা করবেন মহাবীর।
তবে শুধু এই প্রথমবার নয়, ‘হনুমান অংশ’ ছবির গোটা টিম এই মাসের শুরুতেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এছাড়াও মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সরকারি বাসভবন বর্ষাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ছবির গোটা টিম।
৭ অগস্ট মুক্তি পাওয়া ‘হনুমান অংশ’ এই বছরের অন্যতম বড় অপ্রত্যাশিত প্রেক্ষাগৃহের সাফল্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রায় ২ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত ছবিটি শুরুতে তেমন সাড়া না পেলেও, দর্শকদের মুখে মুখে প্রচারের ফলে গতি পায় এবং চতুর্থ সপ্তাহ থেকে এর ব্যবসায় নাটকীয় পরিবর্তন আসে। এটি বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটি টাকার অঙ্ক ছুঁয়েছে।
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