Kanchan Birthday Menu: মটন থেকে পাবদা-চিংড়ি, জন্মদিনে কাঞ্চনের পাত কোন কোন খাবারে সাজালেন শ্রীময়ী

Kanchan Birthday Menu: মটন থেকে পাবদা-চিংড়ি, জন্মদিনে কাঞ্চনের পাত কোন কোন খাবারে সাজালেন শ্রীময়ী
Kanchan Mullick-Sreemoyee Chattoraj: জন্মদিনে বরের পাত সাজিয়ে দিলেন নানান রকম জিভে জল আনা খাবারে। মটন থেকে পাবদা, চাটনি, মিষ্টি পায়েস, কী নেই মেনুতে। দেখুন-
Kanchan Mullick-Sreemoyee Chattoraj: ৬ মে বুধবার ছিল কাঞ্চন মল্লিকের ৫৬ বছরের জন্মদিন। আর বরের এই বিশেষ দিন উদযাপনের ছবি-ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নিলেন তাঁর বউ শ্রীময়ী চট্টোরাজ। সোশ্য়াল মিডিয়ায় বরের প্রতি ভালোবাসা দর্শনের কোনো সুযোগই ছাড়েন না অভিনেত্রী। যেমন বরকে শুভেচ্ছা জানাতে নিজেদের একগুচ্ছ ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘শুভ জন্মদিন সেই মানুষটিকে, যাকে আমি সবচেয়ে মহৎ, দয়ালু আর নিঃস্বার্থ বলে জানি। আমার জীবনের ভরসা হয়ে থাকার জন্য ধন্যবাদ। তুমি আমার শক্তি, আমার ভালোবাসা, আর আমার চিরকালের সঙ্গী। ভালোবাসি তোমায়।’
এবার এল বরের জন্মদিন উদযাপনের ভিডিয়োও। দেখা গেল হলুদ রঙের কুর্তা এদিন বার্থ ডে বয়ের গায়ে। জামাইকে ধান দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন শ্রীময়ীর মা। বরকে আদর করে চুমুও খেলেন শ্রীময়ী। সামনে সাজানো থরে থরে খাবার।
জন্মদিনের মেনুতে ছিল ভাত, মুগের ডাল, মাছের মাথা সহ ৭ রকম ভাজা, পাবদা মাছের ঝাল, চিংড়ির মালাইকারি, পাঠার মাংস, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি। কাঞ্চন জানালেন, সমস্ত আয়োজন করেছেন শ্রীময়ী ও তাঁর মা। সাহায্য করেছেন তাঁদের বাড়ির দুই পরিচারিকাও। দেখুন সেই ভিডিয়ো-
বাংলার রাজনৈতিক পট বদলে কাঞ্চন মল্লিক উঠে এসেছেন আলোচনায়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সামাজিক মাধ্যমে শুধু বাংলার দায়িত্বে আসা সিপিএমকে শুভেচ্ছাই জানাননি, সঙ্গে তৃণমূল দলেরও করেছেন কড়া সমালোচনা। সামনে এনেছেন ঘাসফুল দলের ভিতরের গোষ্ঠীদ্বন্দের কথা। যা দেখে অনেকেরই মনে প্রশ্ন, ভবিষ্যতে কি বদলাবেন দল? সে নিয়ে অবশ্য কিছুই জানাননি কাঞ্চন। বরং, তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়েছিল, আপাতত বেশি মনযোগ থাকবে অভিনয়েই।
বেশ কষ্ট করেছেন কাঞ্চন জীবনের একটা পর্যায়ে। পারিবারিক অর্থকষ্ট দেখে এসেছেন সেই ছেলেবেলা থেকেই। সংসারের হাল ধরতে বেশ অল্প বয়সেই রোজগার করা শুরু। একদ শুরুতে সেলসম্যান এবং বিউটি পার্লারে মতো বিভিন্ন ছোট কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। মূলত কমেডি চরিত্রে অভিনয়ের জন্যই বেশি জনপ্রিয় কাঞ্চন। একটা সময় চুটিয়ে যাত্রাও করেছেন। সম্প্রতি তাঁকে বলিউড সিনেমা ‘ভুল ভুলাইয়া ৩’-এ দেখা গিয়েছে। সঙ্গে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নিকষ ছায়া সিরিজে এক তান্ত্রিকের চরিত্রে অভিনয় করেন। বলা চলে, কাঞ্চনকে দেখে রীতিমতো ভয় লাগতে বাধ্য। বেশ জনপ্রিয় হয় এই হইচইতে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিরিজের ২টি সিজন।
