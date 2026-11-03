Subhahsree-Raj: হাতে গোলাপের তোড়া, শুভশ্রীর জন্মদিনে সারপ্রাইজ রাজের, বয়সে কত ছোট রাজের ২য় বউ?

Subhahsree-Raj: হাতে গোলাপের তোড়া, শুভশ্রীর জন্মদিনে সারপ্রাইজ রাজের, বয়সে কত ছোট রাজের ২য় বউ?
ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গেই ৩৬তম জন্মদিনের রাতটা কাটালেন শুভশ্রী। নায়িকার জন্মদিনে কী বার্তা রাজ চক্রবর্তীর?
সমস্ত গুঞ্জন, রটনা আর চর্চায় জল ঢেলে নিজেদের সম্পর্কের সমীকরণ যে কতটা মজবুত, তা ফের প্রমাণ করলেন পরিচালক-বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। ৩ নভেম্বর টলিউডের শীর্ষ অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়-এর জন্মদিন। সম্প্রতি ‘টেক্কা’ ও দেবের সঙ্গে কাজের পর থেকেই নানা চর্চা ও পুরোনো প্রেমের স্মৃতি নিয়ে দূরত্ব তৈরির যে জল্পনা উঠেছিল নেটিজেনদের একাংশের মুখে, তা উড়িয়ে স্ত্রীর জন্মদিনে রোম্যান্টিক পোস্ট শেয়ার করলেন রাজ।
সোশাল মিডিয়ায় শুভশ্রীর হাসিমুখের সুন্দর ভিডিও শেয়ার করে নেপথ্যে অ্যাশ কিং-এর গান জড়িয়ে রাজ লিখেছেন— ‘Wishing you a very happy birthday my love’ (শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা)। হাতে লাল গোলাপ আর মুক্তোঝরা হাসিতেই মন কাড়লেন শুভ।
দারুণ লুকে ক্যাজুয়াল স্টাইলিশ শুভশ্রী:
জন্মদিনের উদযাপনে শুভশ্রীর পোশাক ও রূপসজ্জা নজর কেড়েছে অনুরাগীদের।ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শুভশ্রীর পরনে রয়েছে একটি চেকড প্রিন্টের কলার দেওয়া স্টাইলিশ ড্রেস, যার ফ্রন্ট-কাট ও কোমরবন্ধের ডিজাইন তাঁকে এক মার্জিত ও ক্যাজুয়াল লুক দিয়েছে। ডার্ক লিপস্টিক, কানে স্টেটমেন্ট ইয়াররিংস এবং খোলা চুলে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সাবলীল দেখাচ্ছিল অভিনেত্রীকে। এক হাতে বড় লাল গোলাপের তোড়া নিয়ে তাঁর মুখের সেই মিষ্টি হাসি নেটপাড়ার মন জয় করে নিয়েছে।
গুঞ্জন ছড়িয়েও ব্যাকফুট নেটিজেনরা:
সম্প্রতি দেশু৭-এর প্রচার চলাকালীন দেব ও শুভশ্রীর অতীত রসায়ন নিয়ে একাধিক চর্চা ডানা মেলেছিল সামাজিক মাধ্যমে। রাজের সঙ্গে অভিনেত্রীর দূরত্ব তৈরির জল্পনাও উসকে দিয়েছিল নিন্দুকেরা। তবে রাজের এমন ভালোবাসায় ভরা বার্তা ও লাল গোলাপের তোড়া উপহার দেওয়া স্পষ্ট করে দেয়— এই দম্পতির সংসারে দূরত্ব তো দূরের কথা, ভালোবাসার বাঁধন আরও পোক্ত হয়েছে। এদিন নায়িকার জন্য় পার্টির আয়োজন করেছিলেন রাজ। বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করে কাটল জন্মদিনের রাত।
রাজের থেকে কতটা ছোট তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী শুভশ্রী?
টলিউডের অন্যতম চর্চিত এই জুটির বয়সের ফারাক নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। রাজের জীবনে শুভশ্রী প্রবেশের আগে একটা অতীত অধ্যায় রয়েছে। নায়িকার আগে শতাব্দী মিত্রের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন রাজ। পরিচালকের জন্ম: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫। ওদিকে এদিন শুভশ্রী জীবনের ৩৬তম বসন্ত পার করলেন। নাইন্টিজ গার্ল শুভশ্রীর জন্ম ১৯৯০-এর ৩রা নভেম্বর।
হিসাব অনুযায়ী, রাজ চক্রবর্তী তাঁর স্ত্রী শুভশ্রীর চেয়ে বয়সে ১৫ বছর ৮ মাসের বড় (প্রায় পৌনে ১৬ বছরের বড়)। ২০১৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে দুই সন্তান ইউভান ও ইয়ালিনীকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন এই তারকা দম্পতি।
জন্মদিনের এই বিশেষ দিনে অনুরাগী থেকে শুরু করে সহ-শিল্পীরাও শুভশ্রীকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More