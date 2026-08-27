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Ankiit Balyann Murder: ‘রাস্তায় নামিয়ে খুন করো…’, রিল পোস্টের পরই রাস্তাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা ৩২ বছরের হরিয়ানভি গায়ক

বন্দুক-খুন নিয়ে গান লিখে জনপ্রিয়তা। সেই বন্দুকের গুলিই কাড়ল প্রাণ। ১৮ রাউন্ড গুলিতে ঝাঁঝরা হরিয়ানার গায়ক। উস্কে দিল সিধু মুসেওয়ালার খুনের ঘটনা।

Published on: Aug 27, 2026, 11:08:31 IST
By Priyanka Mukherjee
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উত্তরপ্রদেশের শামলী জেলায় এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যায় জিম থেকে বেরোনোর সময় হরিয়ানভি গায়ক ও জনপ্রিয় ইউটিউবার অঙ্কিত বালিয়ানকে (৩২) চারজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। ১৮ রাউন্ড গুলিতে ঝাঁঝরা করা হল গায়ককে।

‘রাস্তায় নামিয়ে খুন করো…’, রিল পোস্টের পরই রাস্তাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা হরিয়ানভি গায়ক
‘রাস্তায় নামিয়ে খুন করো…’, রিল পোস্টের পরই রাস্তাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা হরিয়ানভি গায়ক

হত্যাকাণ্ডের প্রধান তথ্যসমূহ

বুধবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ আর্যপুরী খালের বাঁধের কাছে এই আক্রমণের ঘটনা ঘটে। অঙ্কিত জিম থেকে বের হয়ে তাঁর এসইউভি (SUV) গাড়ির দিকে এগোতেই ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা আক্রমণ চালায়।

পুলিশ সূত্রে খবর, আততায়ীরা গাড়িটির দরজা জোরপূর্বক খুলে তাঁকে লক্ষ্য করে অন্তত ১৮ রাউন্ড গুলি চালায়, যার মধ্যে ৫টি গুলি তাঁর শরীরে লাগে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলেও ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এই নৃশংস ঘটনার ঠিক ঘণ্টাখানেক আগেই নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে 'খুন' সংক্রান্ত একটি গানের লাইন গেয়ে রিল পোস্ট করেছিলেন তিনি।

হত্যাকাণ্ডের আগের শেষ পোস্ট ও সাম্প্রতিক তথ্য

হত্যার কয়েক ঘণ্টা আগে শেয়ার করা ভিডিয়োতে তাঁকে গাড়িতে বসে একটি গানের দুটো লাইন গাইতে দেখা যায়— ‘মার্ডার মার দে সড়ক কে উপর... জো কটকেগা, ও ভটকেগা, সারা বাঁচ যাবেগা’ (রাস্তায় নামিয়ে খুন করো... যে কাটা পড়বে সে ছড়িয়ে যাবে, বাকিরা বেঁচে যাবে)।

হত্যার কারণ ও তদন্তের অগ্রগতি

গোগী গ্যাংয়ের দায় স্বীকার: গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র গোগীর সঙ্গে যুক্ত 'গোগী গ্যাং' এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করেছে। পোস্টে দাবি করা হয়, রোহিনী আদালতের ভেতরে খুন হওয়া গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র গোগী সম্পর্কিত একটি গান বানিয়েছিলেন অঙ্কিত, যার কারণেই এই প্রতিশোধ। শামলী পুলিশ বর্তমানে এই ভাইরাল পোস্টের সত্যতা যাচাই করছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন্দল: কোনও পুরোনো শত্রুতা ছিল কি না তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি পুলিশ তদন্ত করছে যে, অঙ্কিত আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই করার পরিকল্পনা করছিলেন কি না— যা এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হতে পারে।

কে এই অঙ্কিত বালিয়ান?

জবান্টিক্রেড়া গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কিত হরিয়ানভি গান ও বন্দুক কালচার (অস্ত্রভিত্তিক গান)-এর জন্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেশ পরিচিত ছিলেন।ইনস্টাগ্রামে তাঁর ৪ লাখ ৪০ হাজারের বেশি এবং ইউটিউবে ৩.৬৭ লাখের বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/Ankiit Balyann Murder: ‘রাস্তায় নামিয়ে খুন করো…’, রিল পোস্টের পরই রাস্তাতেই গুলিতে ঝাঁঝরা ৩২ বছরের হরিয়ানভি গায়ক
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