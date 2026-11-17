হর্ষবর্ধনকে ৩.৫ কোটির গাড়ি উপর সনম তেরি কসম প্রযোজকের! ছবির সিকুয়েল কি আসছে? নায়কের আবদারের কী জবাব এল?
‘কথা রাখলেন প্রযোজক!’ পুনর্মুক্তিতে সাফল্যের পর হর্ষবর্ধন রানেকে ৩.৫ কোটির বিলাসবহুল গাড়ি উপহার ‘সনম তেরি কসম’ প্রযোজকের, পাল্টা সিক্যুয়েলের আবদার নায়কের।
বক্স অফিসে প্রথমবার মুক্তির সময় তেমন সাফল্য না পেলেও, ‘রি-রিলিজ’-এর পর ইতিহাস গড়েছিল বলিউডের রোম্যান্টিক ছবি ‘সনম তেরি কসম’ (Sanam Teri Kasam)। ছবির সেই অভাবনীয় সাফল্যের পর নিজের দেওয়া কথা রাখলেন ছবির প্রযোজক দীপক মুকুট। ছবির নায়ক হর্ষবর্ধন রানে-কে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা মূল্যের একটি বিলাসবহুল ‘ল্যান্ড রোভার ডিফেন্ডার অক্টা’ গাড়ি উপহার দিলেন তিনি।
সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে প্রযোজকের হাত থেকে নতুন গাড়ির চাবি নেওয়ার ছবি শেয়ার করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন হর্ষবর্ধন। পাশাপাশি, এই বিশেষ উপহারের বদলে নিজের জন্মদিনে প্রযোজকের কাছে ‘সনম তেরি কসম ২’ (Sanam Teri Kasam 2)-এর আবদারও জুড়ে দিয়েছেন অভিনেতা।
প্রযোজকের কথা রাখা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:
ভারতীয় বাজারে ৩.৫ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই গাড়িটি হর্ষবর্ধনকে উপহার দেওয়ার মুহূর্তটি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন প্রযোজক দীপক মুকুট। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘হর্ষ, গত বছর ‘সনম তেরি কসম’-এর পুনর্মুক্তির সময় ছবির পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। গত বছর তুমি যেভাবে ছবির পাশে দাঁড়িয়েছিলে, আজ আমিও আমার কথার পাশে দাঁড়ালাম। প্রতিশ্রুতি মানে প্রতিশ্রুতিই, আর এটি আমার ভালোবাসার ও কৃতজ্ঞতার একটি ছোট্ট নিদর্শন।’
জন্মদিনে ‘সনম তেরি কসম ২’-এর আবদার হর্ষবর্ধনের:
প্রযোজকের এই পোস্টটি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে আবেগঘন বার্তা দেন হর্ষবর্ধন রানে। দীপক মুকুটকে ‘কথার মানুষ’ বলে সম্মান জানিয়ে আগামী মাসে নিজের জন্মদিনে ছবির সিক্যুয়েলের অনুমোদন চেয়ে নিয়েছেন তিনি। অভিনেতার কথায়, ‘দীপক স্যার, আমি বহু প্রতিশ্রুতির সাক্ষী থেকেছি, কিন্তু আপনি সবার চেয়ে আলাদা। আপনি সত্যিই একজন কথার মানুষ। স্যার, গত বছর ঠিক যেভাবে অনুরাগীদের নিয়ে ‘সনম তেরি কসম’-এর পুনর্মুক্তির অনুরোধ জানাতে আপনার অফিসের (সোহম রকস্টার এন্টারটেইনমেন্ট) বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, আগামী মাসে আমার জন্মদিনে আবারও তাঁদের নিয়ে আপনার দরজায় হাজির হব। তবে এবার একটাই অনুরোধ নিয়ে— ‘সনম তেরি কসম ২’-এর জন্য আপনার সম্মতি। চিত্রনাট্য ও পরিচালক আপনার পছন্দমতোই হবে! স্যার, আপনি কি আমাকে এবং অনুরাগীদের জন্মদিনের এই উপহারটা দেবেন?’
বক্স অফিস ব্যর্থতা থেকে কাল্ট ক্লাসিক হয়ে ওঠার সফর:
রাশিকা রাও এবং বিনয় সাপ্রু পরিচালিত ‘সনম তেরি কসম’ প্রথমবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। ছবিতে ‘ইন্দর’-এর চরিত্রে হর্ষবর্ধন রানে এবং ‘সরু’-র চরিত্রে পাকিস্তানি অভিনেত্রী মাওরা হোকেনের রসায়ন দর্শকদের মন জয় করলেও, প্রথম দফায় বক্স অফিসে সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি ছবিটি।
তবে পরবর্তীতে টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছবিটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায় এবং দর্শকদের বিপুল চাহিদায় প্রেক্ষাগৃহে পুনর্মুক্তি পাওয়ার পর বক্স অফিসে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। আর সেই ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপই নায়ককে এমন রাজকীয় উপহার দিলেন প্রযোজক।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More