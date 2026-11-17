Robert Pattinson as James Bond: ‘স্বপ্নপূরণের চেয়েও বেশি কিছু’, ড্যানিয়েল ক্রেগের পর নতুন জেমস বন্ড রবার্ট প্য়াটিনসন
রবার্ট প্যাটিনসনই হতে চলেছেন পরবর্তী জেমস বন্ড। হয়ে গেল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। ফার্স্ট লুকেই বাজিমাত টোয়াইলাইট খ্যাত তারকার।
ড্যানিয়েল ক্রেগের বিদায়ের পর কে হবেন পরবর্তী ‘জেমস বন্ড’— তা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরেই বিশ্বজুড়ে সিনেপ্রেমীদের মধ্যে চলছিল তুমুল জল্পনা-কল্পনা। অবশেষে সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল। ফ্র্যাঞ্চাইজির নির্মাতাদের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো নতুন 007-এর নাম। ‘ব্যাটম্যান’ খ্যাত হলিউড তারকা রবার্ট প্যাটিনসন-ই হতে চলেছেন রুপোলি পর্দার নতুন জেমস বন্ড। ড্যানিয়েল ক্রেগের পর সপ্তম অভিনেতা হিসেবে এই কিংবদন্তি ব্রিটিশ গুপ্তচরের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।
বিশেষ দিনেই প্রকাশ্যে প্রথম ঝলক:
সোমবার, ১৬ নভেম্বর অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওস ‘007’-এর অফিশিয়াল সোশাল মিডিয়া পেজ থেকে এই বড় ঘোষণাটি করে। পুরোনো সমস্ত পোস্ট মুছে ফেলে নির্মাতারা কালো টাক্সিডো পরা এবং হাতে বন্দুক নেওয়া রবার্ট প্যাটিনসনের একটি ছবি শেয়ার করেন, যার ক্যাপশনে লেখা ছিল— ‘পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে’।
কাকতালীয়ভাবে এই দিনটি ছিল ড্যানিয়েল ক্রেগের প্রথম বন্ড ছবি ‘ক্যাসিনো রয়্যাল’ (Casino Royale) যুক্তরাজ্যে মুক্তির ঠিক ২০ বছর পূর্তি। আর এমন এক ঐতিহাসিক দিনেই ৪০ বছর বয়সি প্যাটিনসনের নাম ঘোষণা করে চমক দিলেন নির্মাতারা। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে ‘নো টাইম টু ডাই’ (No Time to Die) ছবির মাধ্যমে বন্ড চরিত্রকে বিদায় জানিয়েছিলেন ক্রেগ। এরপর নিকোলাস হোল্ট, জ্যাক লোডেন, জশ ও'কনর এবং ক্যালাম টার্নারের মতো একাধিক তারকার নাম শোনা গেলেও, অক্টোবরের শেষে লন্ডনে হওয়া চূড়ান্ত স্ক্রিন টেস্টের পর বাজিমাত করলেন প্যাটিনসনই।
স্বপ্নপূরণের অনুভূতি জানালেন রবার্ট ও পরিচালক ডেনিস ভিলেনিউভ:
এই আইকনিক চরিত্রে সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত রবার্ট প্যাটিনসন। এক বিবৃতিতে তিনি জানান, এটি তাঁর কাছে আজীবনের এক বিরাট সম্মান এবং স্বপ্নপূরণের চেয়েও বড় কিছু। প্যাটিনসনের কথায়, ‘জেমস বন্ড সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি একটি চরিত্র, আর 007-এর দায়িত্ব পাওয়া সারা জীবনের সেরা সম্মান। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য ডেনিস, অ্যামি, ডেভিড, তানিয়া এবং অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওসের সকলের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই চরিত্রটি পাওয়া স্বপ্নপূরণের চেয়েও বেশি কিছু। এই দুর্দান্ত টিমের সঙ্গে কাজ শুরু করার জন্য আমি মুখিয়ে আছি।’
অন্যদিকে, নতুন বন্ড ছবির পরিচালক ডেনিস ভিলেনিউভ (যাঁর সঙ্গে সম্প্রতি ‘ডিউন: পার্ট থ্রি’-তে কাজ করেছেন প্যাটিনসন) জানান, রবার্টের মধ্যে 007-এর চিরন্তন আত্মা যেমন রয়েছে, তেমনই তিনি চরিত্রটিতে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রাণ সঞ্চার করবেন।
নতুন বন্ড ছবি ও প্যাটিনসনের আগামী কাজ:
২৬তম বন্ড ছবি: আসন্ন এই ছবিটি হতে চলেছে জেমস বন্ড ফ্র্যাঞ্চাইজির ২৬তম সিনেমা, যার নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অ্যামি প্যাসকেল এবং ডেভিড হেম্যানের প্রযোজনায় এবং ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ (Peaky Blinders) খ্যাত স্টিভেন নাইটের চিত্রনাট্যে ২০২৭ সালে ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।
‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট ২’: বন্ডের দায়িত্ব নেওয়ার পাশাপাশি প্যাটিনসনকে আবারও ব্রুস ওয়েন বা ব্যাটম্যানের চরিত্রে দেখা যাবে ‘দ্য ব্যাটম্যান পার্ট ২’ ছবিতে, যা ২০২৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা। সেই ছবিতে তাঁর সঙ্গে স্কারলেট জোহানসন, সেবাস্টিয়ান স্ট্যান এবং কলিন ফ্যারেলের মতো তারকারাও থাকছেন।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More