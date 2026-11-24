হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।
ধর্মেন্দ্রকে হারানোর এক বছর পরেও কাটেনি শোক! মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন পোস্ট হেমার
প্রয়াত স্বামীকে হারানোর এক বছর পরেও একই রকম যন্ত্রণায় কাতর হেমা মালিনী। ধর্মেন্দ্রর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন পোস্টে অভিনেত্রী জানালেন, তাঁর জীবনে তৈরি হয়েছে এক অপূরণীয় শূন্যতা। স্বামী, বন্ধু ও জীবনের শক্তিকে হারিয়ে আজও যে শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তা স্পষ্ট হেমার কথায়।
এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। তবু প্রিয় মানুষকে হারানোর যন্ত্রণা এতটুকু কমেনি। বলিউডের 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে আজও শোকে বিহ্বল তাঁর পরিবার ও অনুরাগীরা। মঙ্গলবার ছিল অভিনেতার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এই বিশেষ দিনে প্রয়াত স্বামীকে স্মরণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি আবেগঘন পোস্ট করলেন স্ত্রী হেমা মালিনী। সেখানে ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে কাটানো জীবনের স্মৃতি এবং তাঁকে হারানোর পর তৈরি হওয়া শূন্যতার কথা তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী।
'তাঁকে হারানোর যন্ত্রণা আজও একই রকম'
মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন হেমা। সেখানে তিনি লেখেন, একটা বছর কেটে গেলেও ধর্মেন্দ্রকে হারানোর কষ্ট আজও একই রকম রয়েছে। এমন একজন মানুষকে হারিয়েছেন, যাঁর জায়গা কখনও কেউ নিতে পারবেন না। ধর্মেন্দ্র শুধু তাঁর স্বামী ছিলেন না, ছিলেন সবচেয়ে ভালো বন্ধু, ভরসা এবং শক্তির উৎস। হেমার কথায়, ধর্মেন্দ্রই ছিলেন তাঁর গোটা পৃথিবী।
সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও মাটির মানুষ ছিলেন ধর্মেন্দ্র
প্রয়াত অভিনেতার ব্যক্তিত্বের কথাও পোস্টে তুলে ধরেছেন হেমা। তাঁর মতে, ধর্মেন্দ্রর অনুপস্থিতিতে জীবনটা ভীষণ ফাঁকা লাগে। তাঁর মিশুকে স্বভাব এবং সকলকে ভালোবাসার ধরনই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। জীবনে এত সাফল্য ও খ্যাতি অর্জন করার পরেও বরাবর সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন ধর্মেন্দ্র। নিজের শিকড়ের সঙ্গে বরাবর যুক্ত ছিলেন তিনি।
ধর্মেন্দ্রকে ছাড়া জীবন কাটানো সহজ নয়
পোস্টে ভগবদ্গীতার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন অভিনেত্রী। হেমা জানিয়েছেন, গীতার শিক্ষা অনুযায়ী আত্মা অমর এবং তার পুনর্জন্ম হয়। এই দর্শনে তাঁর বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু পরজন্মের বিশ্বাস থাকলেও এই জীবনে ধর্মেন্দ্রর অনুপস্থিতি তাঁকে প্রতিনিয়ত অনুভব করতে হয়। তাঁকে ছাড়া জীবন কাটানো যে মোটেই সহজ নয়, সেই কথাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন অভিনেত্রী।
অনুরাগীদের ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ হেমা
পোস্টের শেষাংশে ধর্মেন্দ্রর অনুরাগীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন হেমা। অভিনেতাকে স্মরণ করে যাঁরা ভালোবাসা ও সমবেদনার বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। ধর্মেন্দ্রর ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার এবং মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা যেভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে রেখেছেন, তাতে আপ্লুত অভিনেত্রী।
ছয় দশকেরও বেশি সময়ের বর্ণময় কেরিয়ার
২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর, ৮৯ বছর বয়সে মুম্বইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর প্রয়াণে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে তৈরি হয়েছে এক অপূরণীয় শূন্যতা। ছয় দশকেরও বেশি দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনশোরও বেশি ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। 'শোলে', 'চুপকে চুপকে', 'ফুল অউর পাথর' এবং 'সত্যকাম'-এর মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের মনে উজ্জ্বল।
১৯৮০ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনী। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় এই জুটির দুই মেয়ে ঈশা দেওল ও অহনা দেওল। পর্দায় তাঁদের রসায়ন যেমন দর্শকদের মুগ্ধ করেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বারবার চর্চায় থেকেছেন তাঁরা। ধর্মেন্দ্রর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে হেমার এই আবেগঘন পোস্ট ফের মনে করিয়ে দিল, প্রিয় মানুষকে হারানোর শূন্যতা সময়ের সঙ্গে সবসময় মুছে যায় না।