    Hema Malini: অভিনেত্রী নয়, এবার অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে হেমা মালিনীকে, কোন রূপে ধরা দেবেন তিনি?

    Hema Malini: হেমা মালিনী, যিনি বহু দশক ধরে তার অভিনয়ের মাধ্যমে ফ্যানদের মুগ্ধ করেছেন, তিনি এবার ভক্তদের জন্য একটি নতুন প্রতিভা উন্মোচিত করতে যাচ্ছেন যা হবে একটি সারপ্রাইজ।

    May 30, 2026, 14:30:55 IST
    By Swati Das Banerjee
    Hema Malini: হেমা মালিনী, তাঁর অভিনয় কেরিয়ারের শেষে, এখন এমন কিছু করতে যাচ্ছেন যা ভক্তরা কখনও আশা করেননি। অভিনেত্রী এখন অভিনয়ের পর গায়কির জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। তিনি প্রথমবারের মতো লাইভ পারফরম্যান্স দিতে যাচ্ছেন। তাঁর কনসার্টের নাম হচ্ছে 'দ্য ড্রিম গার্ল ডায়মন্ড জুবিলি কনসার্ট'। আকর্ষণীয় বিষয় হলো, এটি একটি বিশেষ চ্যারিটি ইভেন্ট হবে যা সোনি অ্যান্ড টিভি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত হচ্ছে। কনসার্টটি ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে, যার কনসেপ্ট হলো 'দ্য ফরম্যাট অফ লিজেন্ডের গল্প, লিজেন্ডের জবানিতে'। এটি একটি গ্র্যান্ড মিউজিক্যাল ইভিনিং হতে চলেছে। হেমার ভক্তরা প্রথমবার তার সিনেমাটিক যাত্রা তার কণ্ঠে লাইভ শুনতে পাবেন। তিনি তার কিছু স্মরণীয় গানের পাশাপাশি গল্পও শোনাবেন।

    এবার অন্য ভূমিকায় দেখা যাবে হেমা মালিনী, কোন রূপে ধরা দেবেন তিনি?
    অভিনেত্রী কনসার্টের ফিনালেতে একটি সারপ্রাইজ গানও গাইবেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্প্রতি সিএনটিভি আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফিসে একটি প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে পূনম ঢিল্লোঁ, পদ্মিনী কোলহাপুরি এবং আরজে অনিরুদ্ধ চাওলা এই কনসার্টের ঘোষণা করেন। এই সময়ে সুরেশ ওয়াদেকর, শব্বীর কুমার, অনু মালিক এবং বিজয়েতা পণ্ডিতের মতো শিল্পীদেরও উদযাপন করা হবে।

    পূনম হেমা এবং ধর্মেন্দ্রের জন্য পারফর্ম করবেন। পূনম বলেন, 'আমি হেমা জি এবং ধর্ম জির জন্য পারফর্ম করতে যাচ্ছি। আমি এখনও গান চূড়ান্ত করিনি। আমি অনু জির সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করছি। আমার হেমাজির সঙ্গে অনেক ভালো স্মৃতি রয়েছে। আমি প্রথমবার তার সঙ্গে ড্রিম গার্লে কাজ করেছিলাম এবং পরে যখন আমি বড় হলাম তখন তার সঙ্গে 'এক পহেলি লে' তে কাজ করেছিলাম। তিনি বাইরে থেকে যত সুন্দর, ভিতর থেকেও ততই সুন্দর।'

    হেমার শেষ সিনেমা

    হেমা মালিনীর সিনেমাগুলোর কথা বললে, তার সর্বশেষ সিনেমা 'শিমলা মিরচি' ২০২০ সালে মুক্তি পেয়েছিল। এই সিনেমায় তার সঙ্গে রাজকুমার রাও এবং রাকুল প্রীত সিং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। এরপর থেকে হেমা আর কোনও সিনেমায় দেখা যায়নি।

    ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে হেমা ভেঙে পড়েছেন। গত বছর হেমার জন্য খুব দুঃখজনক ছিল। গত ডিসেম্বরে হেমার স্বামী এবং সুপারস্টার ধর্মেন্দ্র মারা যান। তারপর থেকে হেমা সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তার স্মৃতিগুলি প্রায়ই শেয়ার করেন। সম্প্রতি হেমা ধর্মেন্দ্রকে দেওয়া পদ্ম বিভূষণ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এই পুরস্কার গ্রহণকালে তিনি অনেক আবেগী হয়ে পড়েন।

