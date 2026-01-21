মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা! হিরণের নামে দায়ের করলেন অভিযোগ

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা! হিরণের নামে দায়ের করলেন অভিযোগ
খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে এখন চর্চায়। হঠাৎ করেই মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে নিজের দ্বিতীয় বিয়ের ছবি পোস্ট করেন হিরণ। এরপরই নায়কের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনেন তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। আর এবার স্বামীর নামে অভিযোগ দায়ের করতে মেয়েকে নিয়ে থানায় পৌঁছলেন তিনি।
যদিও এইসব বিতর্কের মাঝেই বুধবার সন্ধ্যায় হিরণের দ্বিতীয় স্ত্রী একটি পোস্ট করেন। আর এবার স্বামীর নামে অভিযোগ দায়ের করতে মেয়েকে নিয়ে থানায় পৌঁছলেন নায়কের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা।
দেখা গিয়েছে ইতিমধ্যেই নায়কের প্রথম স্ত্রী থানায় পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ও হিরণের মেয়েকেও দেখা গিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ দায়ের করতেও দেখা গিয়েছে। তবে কী কী অভিযোগ আনা হয়েছে সাংসদ তথা অভিনেতার বিরুদ্ধে সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট ভাবে কিছুই জানা যায়নি।
প্রসঙ্গত, ঋতিকা বুধবার পোস্ট করে জানান যে মঙ্গলবার নয়, বরং অনেক আগেই তিনি ও হিরণ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। হিরণ তাঁর প্রথম স্ত্রীকে নাকি ডিভোর্সের নোটিশও পাঠিয়ে ছিলেন। আর অনিন্দিতা নাকি হিরণ ও তাঁর বিয়ের বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিলেন।
ঋতিকার কথায়, ‘সব মিডিয়াকে বিনিত অনুরোধ, এই মুহূর্তে আমি কোনও রকমের ইন্টারভিউ দিতে পারছি না। এখন আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, এবং শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ। সম্প্রতি আমার একটা অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার আমাকে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রথম বউ (হিরণের স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়) অনিন্দিতার যে বক্তব্যগুলো শুনেছি, তার কিছু বিষয় স্পষ্ট করা খুবই দরকার বলে মনে করি।’
তিনি আরও লেখেন, '১. আমার বয়স সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। ২. ওঁকে ডিভোর্সের আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। ৩. এই বিয়ে আমরা অনেক আগেই করেছি। গত পাঁচ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি এবং এই সব বিষয় অনিন্দিতা জানতো। আমার সব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টও পাবলিক ছিল। কোনও কিছুই লুকোনো ছিল না। তা হলে এত বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কেন তখন কোনও প্রশ্ন তোলেননি? ৪. তিনি বলেছেন, সম্প্রতি একসঙ্গে থাকা হয়েছে মোটামুটি ছয় মাস। এটা পুরোপুরি ভুল। ছয় মাসের জন্য কোনওদিনই একসঙ্গে থাকেনি। হিরণ নিজের মেয়ের সঙ্গে ছিল ২০২৪-এর ৯ নভেম্বর থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তিগত কাজের জন্য। তার মধ্যে মেয়ের জন্মদিন পড়েছিল।'
