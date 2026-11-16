Hiran Daughter: বাবা ঘরে বেঁধেছেন অন্য নারীর সাথে, ২০-তে পা হিরণ কন্যা নিয়াশার, কী বার্তা মা অনিন্দিতার?

Hiran Daughter: বাবা ঘরে বেঁধেছেন অন্য নারীর সাথে, ২০-তে পা হিরণ কন্যা নিয়াশার, কী বার্তা মা অনিন্দিতার?
‘যতদিন বেঁচে আছি জীবনের প্রতিটি ঝড় থেকে তোমাকে রক্ষা করতে চাই…’, ২০তে পা দিল হিরণ কন্যা। মেয়ের জন্মদিনে খোলা চিঠি লিখলেন হিরণের স্ত্রী অনিন্দিতা।
টলিপাড়ার বিতর্ক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে মায়ের ভালোবাসার এক অনন্য নজির স্থাপন করলেন অভিনেত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু দিন আগেই দূরত্ব তৈরি হয়েছে, আইনি বিচ্ছেদ না হলেও বর্তমানে ঋতিকার সঙ্গে ছাদ ভাগ করেছেন হিরণ। অন্যদিকে, মেয়ে নিয়াশাকে সঙ্গে নিয়েই নিজের মতো করে জীবন সাজিয়েছেন অনিন্দিতা। এ বার জীবনের এক বিশেষ মাইলফলক স্পর্শ করলেন তাঁদের কন্যা নিয়াশা চট্টোপাধ্যায়—পা রাখলেন কুড়ি বছরে। মেয়ের এই বিশেষ দিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত আবেগঘন খোলা চিঠি লিখেছেন অনিন্দিতা।
চিঠির শুরুতেই মেয়ের জীবনের সমস্ত কষ্ট ও উদ্বেগ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা জানিয়ে মা লিখেছেন, ‘তোমার ২০তম জন্মদিনে আমার একটাই চাওয়া, আমার সোনা। তোমার সমস্ত দুঃখ, ভয়, দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত ভাবনা এবং জীবনের পথে আসা প্রতিটি ছোট-বড় কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও। আমি যেন ওগুলো তোমার হয়ে বয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তার পরিবর্তে আমার মধ্যে থাকা সমস্ত সুন্দর জিনিস—আমার সাহস, ভালোবাসা, শক্তি এবং জীবনের যে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা তোমাকে উপহার দিতে চাই।’
মায়ের ছায়াতলে সন্তানকে সুরক্ষিত রাখার চিরন্তন আকুতি ফুটিয়ে তুলে অনিন্দিতা আরও লিখেছেন, ‘একজন মা হিসেবে আমি তোমার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই, যতদিন বেঁচে আছি জীবনের প্রতিটি ঝড় থেকে তোমাকে রক্ষা করতে চাই। যখনই জীবন কঠিন হয়ে উঠবে, আমি তোমার হাত ধরে সেই ঝড়গুলোর মোকাবিলা করতে এবং তোমাকে আলোর দিকে পথ দেখাতে চাই। মা হিসেবে আমার হৃদয়ের প্রতিশ্রুতি রইল এটাই।’
মেয়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর শুভকামনা প্রকাশ করে মা লেখেন, ‘তোমার নামের মতোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠো তুমি। আলো ছড়াতে থাকো। সর্বদা সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং মাথা উঁচু করে পথ চলতে শেখো। আমার একমাত্র ইচ্ছে তোমাকে উঠতে, বিকশিত হতে এবং এত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতে দেখা, যাতে আমি সবসময় গর্বের সঙ্গে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। খুশি থাকো, শক্ত থাকো এবং আলো ছড়াতে থেকো। জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা, আমার ভালোবাসা।’
হিরণ-অনিন্দিতার বৈবাহিক সম্পর্কের টানাপোড়েন বা ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের নানা গুঞ্জনকে দূরে সরিয়ে, একা মায়ের এই লড়াই এবং মেয়ের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসার বার্তা এখন নেটপাড়ার নজর কেড়েছে। নিয়াশার কুড়ি বছরের জন্মদিনে মা-মেয়ের এই সুন্দর মুহূর্তটি তাই অনুরাগীদেরও আবেগপ্রবণ করে তুলেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More