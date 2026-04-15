Honey Bafna: শুভ বিবাহের পর এবার সাহানার হাত ধরে ফিরছেন হানি বাফনা? কী জানালেন নায়ক?

Honey Bafna: শুভ বিবাহের পর এবার সাহানার হাত ধরে ফিরছেন হানি বাফনা? কী জানালেন নায়ক?
Honey Bafna: সুতেজ জুটির রেশ এখনও তাজা। এরমাঝেই ছোটপর্দায় ফিরছেন হানি বাফনা? কেরল থেকে জবাব দিলেন অভিনেতা।
Honey Bafna New Mega Serial: গত ফেব্রুয়ারিতেই শেষ হয়েছে ‘শুভ বিবাহ’। সোনামণি সাহার সঙ্গে হানির রসায়ন বেশ পছন্দ করেছিলেন দর্শকেরা। ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পর থেকেই হানিকে আবার পর্দায় দেখার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি জানাচ্ছিলেন অনুরাগীরা। এবার তাঁদের সেই ইচ্ছে পূরণ হতে চলেছে। তবে এবার হানির তুরুপের তাস হতে চলেছেন সাহানা দত্ত। টেলিপাড়ার জোরচর্চা, সাহানা দত্তের লেখনিতে ফিরবেন হানি।
কী বলছেন হানি?
টেলিপাড়ার এই অবাঙালি অভিনেতা বাংলা টেলিভিশনের হার্টথ্রব। বর্তমানে কাজের ব্যস্ততা নেই। পরিবারের সঙ্গে কেরলে ছুটি কাটাচ্ছেন হানি বাফনা। কোচি ফোর্ট থেকে শুরু করে কেরলের সমুদ্র সৈকতে— চুটিয়ে ঘুরছেন তিনি। সেখান থেকেই নিজের কামব্যাক জল্পনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। আনন্দবাজার অনলাইনের সঙ্গে কথা বলার সময় অভিনেতা জানান, অনেক প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গেই তাঁর কথা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেননি। তবে ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, সাহানা দত্তের আসন্ন ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রের জন্য হানিকেই ভাবা হয়েছে। কেরল থেকে ফিরে কলকাতায় আসার পরই হবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। চর্চা, এই মেগায় হানির বিপরীতে থাকবে নতুন মুখ।
বিশ্রাম সেরে নতুন শুরু
হানি জানিয়েছেন, ‘শুভ বিবাহ’-র শেষ দিকে কাজের প্রচণ্ড চাপ ছিল। তাই এখন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। সিকিম, মন্দারমণি আর ওড়িশা ঘুরেছেন বন্ধুদের সঙ্গে। এবার সপরিবারে কেরলে বিশ্রামে রয়েছেন তিনি। বিরতি কাটিয়ে একদম তরতাজা হয়েই নতুন কাজে নামতে চান এই জনপ্রিয় নায়ক। সাহানার চিত্রনাট্যের গভীরতা আর হানির অভিনয় দক্ষতা— এই দুইয়ের মিশেলে ছোটপর্দায় যে নতুন ম্যাজিক হতে চলেছে, তা নিয়ে আশাবাদী টলিপাড়া।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।