‘কোন রোগে কত পটকা? বয়স্কদের জন্য অর্ধেক চকোলেট বোমা চলবে?' পাপিয়ার ‘বাজি’ মন্তব্যে কটাক্ষ দেবজ্যোতি মিশ্রের

‘কোন রোগে কত পটকা? বয়স্কদের জন্য অর্ধেক চকোলেট বোমা চলবে?' পাপিয়ার ‘বাজি’ মন্তব্যে কটাক্ষ দেবজ্যোতি মিশ্রের
‘যে সভ্যতায় গর্ব করি, সেখানে আজও বাজি থেকে কুকুরকে লুকিয়ে রাখতে হয়!’ শব্দদূষণ ও রাজনেতাদের মন্তব্য ঘিরে সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্রের ক্ষোভের আগুন!
উৎসব মানেই কি কেবল আলোর রোশনাই আর কানফাটা বাজির তণ্ডবলীলা? আর সেই আনন্দের মাশুল কি প্রতিবারই গুণতে হবে শহরের নিষ্পাপ পশুপাখি, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষদের? কার্তিক মাসের উৎসবের আবহে সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় এক দীর্ঘ ও হৃদয়স্পর্শী বিস্ফোরক পোস্টের মাধ্যমে সমাজের এই ভণ্ডামি ও সংবেদনহীনতার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন প্রখ্যাত সুরকার ও সংগীত পরিচালক দেবজ্যোতি মিশ্র।
খাটের তলায় ভয়ে কাঁপতে থাকা নিজের পাড়ার কুকুরটির উদাহরণ তুলে ধরে তিনি শুধু আমাদের উৎসব উদযাপনের ধরন নিয়েই প্রশ্ন তোলেননি, পাশাপাশি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেছেন।
‘কোন রোগে কত পটকা?’— পাপিয়া অধিকারীর মন্তব্যে শাণিত কটাক্ষ:
সম্প্রতি অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ পাপিয়া অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন যে, বাজি ফাটানোর ফলে পরিবেশ থেকে অনেক রোগ-ব্যাধি বা জীবাণু চলে যায়। দেবজ্যোতি মিশ্র তাঁর পোস্টে এই মন্তব্যের তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ও শাণিত সমালোচনা করে প্রশ্ন তোলেন, ‘কোন রোগে কত পটকা? খাওয়ার আগে, না পরে? বয়স্কদের জন্য অর্ধেক চকোলেট বোমা চলবে? আর যাঁর হৃদ্যন্ত্র দুর্বল, তাঁর চিকিৎসাটা কি একটু দূর থেকে করা যায়?’
তিনি উল্লেখ করেন যে, জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের কথা সাধারণ মানুষের ওপর বড় প্রভাব ফেলে। তাই মাইক্রোফোন হাতে পেলে বাজি ফাটানোর বেপরোয়া আচরণকে বৈধতা না দিয়ে কিছুটা দায়িত্ববোধ দেখানো উচিত।
রাজনীতির আশ্বাস বনাম বাস্তব: অগ্নিমিত্রা পালকে খোঁচা:
বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের ছটপূজার আয়োজনে জলদূষণ ঠেকানো ও সাফাইয়ের ঘোষণার প্রসঙ্গে দেবজ্যোতি মিশ্র লেখেন— জলের একটি বড় সমস্যা হলো, তাকে মাইক্রোফোনে মিষ্টি কথা বা আশ্বাস দিলে জল পরিষ্কার হয় না, তার জন্য বাস্তবেই আবর্জনা তুলতে হয় এবং কাজের লোককে উপযুক্ত মজুরি দিতে হয়।
তিনি আক্ষেপের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মাছেদের কোনো জনসংযোগ নেই, জলে বিষুলতা বাড়লেও তারা প্রেস কনফারেন্স বা সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারে না। পাখিরা কিংবা কুকুরেরা ভোটের সময় নিজেদের দাবি-দাওয়ার স্মারকলিপি জমা দেয় না বলেই তাদের আর্তনাদ সর্বদা উপেক্ষিত থেকে যায়।
‘আমাদের উৎসব জোর করে গিলে খাওয়াতে হয়:’
উৎসবে কানফাটা সাউন্ডসিস্টেম আর বোমার দাপটে কীভাবে পাশের বাড়ির কান্নাভেজা শিশু, একই পাঁচিল বারবার টপকাতে থাকা বিভ্রান্ত বেড়াল এবং রাতের ঠিকানা হারিয়ে ফেলা গাছের পাখিগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে— সেই ছবি এঁকেছেন সুরকার।
মানুষের সহনশীলতা নিয়ে খোঁচা দিয়ে তিনি স্পষ্ট বলেন, ‘ভাঙা রাস্তা, চিকিৎসার খরচ, বকেয়া মজুরি— এত কিছুর পরে কানের পর্দাটুকু আর আলাদা করে বাঁচিয়ে কী হবে! শুধু কুকুরটাকে কথাটা বোঝানো যাচ্ছে না। সে কাঁপছে। তার গায়ে হাত রাখলাম, বক্তৃতার চেয়ে তাতে কিছুটা কাজ হলো।’
সভ্যতার কাছে একটিই সহজ প্রশ্ন:
পোস্টের একদম শেষলগ্নে এক গভীর মানবিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। তিনি লিখেছেন, এর জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি, ধর্মগ্রন্থ বা রাজনৈতিক পরামর্শের প্রয়োজন নেই। প্রশ্ন একটাই: ‘আপনার আনন্দে পাশের প্রাণীটি ভয় পাচ্ছে, আপনি কি একটু থামবেন?’
পোস্টের সমাপ্তিতে তাঁর আকুল উপলব্ধি— রাত বাড়ছে, শব্দ বাড়ছে, আর খাটের তলায় দুটি চোখ এখনও খোলা। যে সভ্যতা তৈরি করতে মানুষ এত গর্ব বোধ করে, সেই তথাকথিত সভ্যতার হাত থেকেই আজ রাতে একটি অবোঝ কুকুরকে লুকিয়ে রাখতে হচ্ছে। দেবজ্যোতি মিশ্রের এই আবেগঘন ও ক্ষুরধার পোস্টটি ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More