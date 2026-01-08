Edit Profile
    Dhurandhar Box Office: ছাপিয়ে গিয়েছে আরআরআর-পুষ্পা ২কে! ৩৪তম দিনে কত আয় করল ধুরন্ধর?

    Dhurandhar Box Office Collection: রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' হিন্দি ভাষায় সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে। বক্স অফিসে ইতিহাস গড়েছে আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর'। ভারতে সিনেমাটির নেট সংগ্রহ প্রায় ৭৮৬ কোটিতে পৌঁছেছে।  

    Published on: Jan 08, 2026 9:51 AM IST
    By Tulika Samadder
    বক্স অফিসে ইতিহাস গড়তে সক্ষম হয়েছে রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর'। ছবিটি হিন্দি ভাষায় সর্বোচ্চ উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠেছে। ছবিটি মুক্তির পরে ৩৪ দিন পার করে গিয়েছে, তবে ছবিটি এখনও বক্স অফিসে নিজের গতি বজায় রেখেছে। বক্স অফিস কালেকশন সাইট sacnilk.com অনুসারে, ছবিটি এখনও পর্যন্ত ভারতে ৭৮৬ কোটি (নেট সংগ্রহ) আয় করেছে। ৭ জানুয়ারি বুধবার অবধি পাওয়া তথ্য অনুসারে রণবীর সিংয়ের ছবিটি ৩৪তম দিনে ৪.২৫ কোটি (প্রাথমিক অনুমান) আয় করেছে। আর স্যাকনিল্ক অনুসারে, ছবিটি ৩৪ দিনে মোট ৭৮৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

    ধুরন্ধর বক্স অফিস কালেকশন। (IMDb)
    ধুরন্ধর বক্স অফিস কালেকশন। (IMDb)

    সোমবার, ৩২তম দিনে বক্স অফিস সংগ্রহে হ্রাস পেয়েছিল, অর্থাৎ সোমবার, ছবিটির আয় প্রায় ৬২.৭৫% হ্রাস পায়। ৩১তম দিনে, ধুরন্ধর ১২.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। একই সময়ে, সোমবার অর্থাৎ ৩২তম দিন, ছবিটির আয় নেমে আসে ৪.৭৫ কোটিতে। গত তিন দিন ধরে, ছবিটি প্রায় ৪ কোটি আয় করেছে।

    ধুরন্ধর পার্ট ২-ও পরিচালনা করেছেন আদিত্য ধর। যা ২০২৬ সালের ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে। রণবীর সিংয়ের স্পাই থ্রিলার ছবিটি সর্বত্র আলোচিত হয়েছে। যশরাজ ফিল্মস ধুরন্ধরকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে বর্ণনা করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবির প্রশংসাও করছেন ভক্তরা। সঙ্গে ধুরন্ধর ২ নিয়েও চড়ছে প্রত্যাশার পারদ।

    এখন সবার নজর ধুরন্ধর পার্ট ২ বক্স অফিসে কেমন ফল করে! ধুরন্ধরের চেয়ে বেশি উপার্জন করতে সক্ষম হয় কি না!

